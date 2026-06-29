Dos moañeses y una canguesa, en la nueva ruta de Discamino desde Sevilla a Santiago
Suso Valverde, Pablo Paz y Laura Martínez forman parte del equipo de cinco participantes con sus bicicletas adaptadas
Irán de pilotos Javier Pitillas, Julio Villaraviz, Juan Osa y Nando Molares
La Asociación Discamino, que nació en 2009 para que las personas discapacitadas pudieran hacer las rutas peregrinas, comienza este miércoles un nuevo reto y realizará la Ruta de la Plata desde Sevilla a Santiago. Mañana parten hacia la ciudad andaluza para emprenedr el viernes camino hacia el norte. Será un equipo de cinco participantes, entre los que están los moañeses Suso Vilaverde, que padece una paraplejia; y Pablo Paz, con hemiplejia y la canguesa Laura Martínez, con espina bífida, junto junto a Merchi, de Cambados y Naiara de Donosti. Junto a ellos irán en las bicis adaptadas los pilotos Javier Pitillas, Julio Villaraviz, Juan Osa y Nando Molares, con Yolanda y Menchu de apoyo y José Luis hermelo y Eloísa, conductores. Serán 1.000 kilómetros en 18 etapas, 200 más que la más larga hecha hasta ahora.
Suscríbete para seguir leyendo
- Inician una campaña de recogida de firmas y para presentar una moción contra la residencia de mayores en O Carrachal, en Moaña
- La Policía Local de Moaña auxilia en el monte de Meira a una conductora desorientada por culpa del GPS
- El gobierno de Cangas intenta limitar la presencia cada vez más habitual de los campamentos turísticos en O Hío y Aldán
- Costas afirma que el muro de la playa de Petís está fuera del dominio público e insta al Concello de Bueu que ordene a los dueños su reparación ante el riesgo de derrumbe
- La carretera entre A Madalena y Aldán, en Cangas, permanecerá cerrada al tráfico durante un mes desde el lunes
- La voz de Cangas en el Resurrection Fest
- Cangas, Moaña y Bueu lanzan BuMoCa, una aplicación con la agenda cultural para toda la comarca
- Homenaje de la Asociación Mulleres Rurais de Coiro a la maestra Isabel Caramés, de 94 años