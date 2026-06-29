Dos moañeses y una canguesa, en la nueva ruta de Discamino desde Sevilla a Santiago

La Asociación Discamino, que nació en 2009 para que las personas discapacitadas pudieran hacer las rutas peregrinas, comienza este miércoles un nuevo reto y realizará la Ruta de la Plata desde Sevilla a Santiago. Mañana parten hacia la ciudad andaluza para emprenedr el viernes camino hacia el norte. Será un equipo de cinco participantes, entre los que están los moañeses Suso Vilaverde, que padece una paraplejia; y Pablo Paz, con hemiplejia y la canguesa Laura Martínez, con espina bífida, junto junto a Merchi, de Cambados y Naiara de Donosti. Junto a ellos irán en las bicis adaptadas los pilotos Javier Pitillas, Julio Villaraviz, Juan Osa y Nando Molares, con Yolanda y Menchu de apoyo y José Luis hermelo y Eloísa, conductores. Serán 1.000 kilómetros en 18 etapas, 200 más que la más larga hecha hasta ahora.