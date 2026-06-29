Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Última hora VenezuelaDependencia GaliciaConflictos docentesReto viviendaBandas latinasPlus Bomberos XuntaCelta: deberes pendientes
instagramlinkedin

Dos moañeses y una canguesa, en la nueva ruta de Discamino desde Sevilla a Santiago

Suso Valverde, Pablo Paz y Laura Martínez forman parte del equipo de cinco participantes con sus bicicletas adaptadas

Irán de pilotos Javier Pitillas, Julio Villaraviz, Juan Osa y Nando Molares

Una de las rutas de Discamino a su paso por Moaña.

Una de las rutas de Discamino a su paso por Moaña. / SANTOS ALVAREZ

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Cristina González

La Asociación Discamino, que nació en 2009 para que las personas discapacitadas pudieran hacer las rutas peregrinas, comienza este miércoles un nuevo reto y realizará la Ruta de la Plata desde Sevilla a Santiago. Mañana parten hacia la ciudad andaluza para emprenedr el viernes camino hacia el norte. Será un equipo de cinco participantes, entre los que están los moañeses Suso Vilaverde, que padece una paraplejia; y Pablo Paz, con hemiplejia y la canguesa Laura Martínez, con espina bífida, junto junto a Merchi, de Cambados y Naiara de Donosti. Junto a ellos irán en las bicis adaptadas los pilotos Javier Pitillas, Julio Villaraviz, Juan Osa y Nando Molares, con Yolanda y Menchu de apoyo y José Luis hermelo y Eloísa, conductores. Serán 1.000 kilómetros en 18 etapas, 200 más que la más larga hecha hasta ahora.

Suscríbete para seguir leyendo

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Inician una campaña de recogida de firmas y para presentar una moción contra la residencia de mayores en O Carrachal, en Moaña
  2. La Policía Local de Moaña auxilia en el monte de Meira a una conductora desorientada por culpa del GPS
  3. El gobierno de Cangas intenta limitar la presencia cada vez más habitual de los campamentos turísticos en O Hío y Aldán
  4. Costas afirma que el muro de la playa de Petís está fuera del dominio público e insta al Concello de Bueu que ordene a los dueños su reparación ante el riesgo de derrumbe
  5. La carretera entre A Madalena y Aldán, en Cangas, permanecerá cerrada al tráfico durante un mes desde el lunes
  6. La voz de Cangas en el Resurrection Fest
  7. Cangas, Moaña y Bueu lanzan BuMoCa, una aplicación con la agenda cultural para toda la comarca
  8. Homenaje de la Asociación Mulleres Rurais de Coiro a la maestra Isabel Caramés, de 94 años

Moaña atajará, con una obra en la terraza, las humedades que sufre la Galiña Azul de Quintela

Moaña atajará, con una obra en la terraza, las humedades que sufre la Galiña Azul de Quintela

Dos moañeses y una canguesa, en la nueva ruta de Discamino desde Sevilla a Santiago

Dos moañeses y una canguesa, en la nueva ruta de Discamino desde Sevilla a Santiago

El grupo municipal del PSOE dará cuenta cada dos meses en asamblea de su labor en el gobierno

El grupo municipal del PSOE dará cuenta cada dos meses en asamblea de su labor en el gobierno

Alerta en Cabo Udra (Bueu) por el primer incendio forestal del verano en O Morrazo, que quemó 3.500 metros cuadrados

Alerta en Cabo Udra (Bueu) por el primer incendio forestal del verano en O Morrazo, que quemó 3.500 metros cuadrados

La flota vela armas antes de largar cientos de miles de nasas para capturar nécora, camarón y pulpo

La flota vela armas antes de largar cientos de miles de nasas para capturar nécora, camarón y pulpo

El Tribunal de Cangas aumenta las denuncias por violencia machista en el primer trimestre del año con 60 registradas frente a las 44 de 2025

El Tribunal de Cangas aumenta las denuncias por violencia machista en el primer trimestre del año con 60 registradas frente a las 44 de 2025

El PP mantuvo cuatro reuniones con el Sergas para tratar de que el centro de salud de Moaña abriese con PAC

El PP mantuvo cuatro reuniones con el Sergas para tratar de que el centro de salud de Moaña abriese con PAC

DIRECTO | Evolución de los incendios y olas de calor en Galicia

Tracking Pixel Contents