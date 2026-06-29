Playas
Moaña despliega el miércoles a sus seis socorristas e incorpora a una mujer
El Concello de Moaña despliega este miércoles, 1 de julio, a los seis socorristas contratados para vigilar las playas de A Xunqueira y O Con a lo largo de este verano. No fue necesario hacer un segundo proceso de selección, en esta ocasión, a pesar de que renunció uno de los siete candidatos que se habían presentado a las pruebas físicas.
Al final se contrataron a los seis que culminaron el proceso lo que permite incorporar a una mujer también a la plantilla que vigilará los arenales en los próximos dos meses.
Tres socorristas tendrán su base en O Con y otros tres en A Xunqueira. Estarán apoyados por dos patrones que se turnarán en la embarcación de emergencias.
El inicio de la temporada oficial de playas llega este miércoles y lo hace también con el izado oficial de la bandera azul, que ondeará un año más en la playa de O Con, la única que desde hace una década el Concello presenta a los galardones que otorga la Adeac (Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor). La concejala de Medio Ambiente, Dolores Chapela, explica que el izado será a las 12.00 horas.
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