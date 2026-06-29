Moaña atajará, con una obra en la terraza, las humedades que sufre la Galiña Azul de Quintela

Las comunidades escolares de todos los centros de Moaña y representantes de la corporación municipal se reunieron este lunes en el Consello Escolar Municipal, en una sesión en la que se analizó el cierre del curso y se sentaron las bases del año académico 2026/2027. En la reunión también se fijaron las obras de conservación y mantenimiento que deberá ejecutar el Concello durante las próximas semanas de vacaciones estivales.

La actuación más destacada será la urgente impermeabilización de la terraza de la escuela infantil Galiña Azul de Quintela, ubicada en la rehabilitada Casa Pazó. Las instalaciones sufren problemas de humedad desde hace años, una situación que se ha visto agravada por unos inviernos cada vez más lluviosos. El objetivo de la intervención es impedir la filtración de agua y resolver definitivamente este problema, según explicó la concejala de Ensino, Dolores Chapela. La intención del Concello es solicitar posteriormente al Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar una compensación por esta inversión en las tasas que Moaña abona cada año por este servicio.

Otras actuaciones destacadas serán las reformas de los parques infantiles de los colegios Reibón y Seara. En el primer caso, los nuevos elementos de juego ya han sido adquiridos con financiación de la Consellería de Educación, mientras que en el segundo los compró el propio centro. El Concello invertirá unos 12.000 euros en retirar los elementos anteriores, instalar una nueva superficie con césped artificial y caucho, según las zonas, y colocar los nuevos juegos.

En cuanto a los tradicionales trabajos de pintura del verano, se actuará en cuatro aulas del CEIP Quintela, en uno de los pasillos del CEIP Seara y en un aula del CEIP A Guía. En Reibón, por otra parte, continuará la renovación de radiadores del sistema de calefacción. El año pasado se cambiaron 13 unidades, este año se sustituirán otras 12 y la intención es completar la mejora con una tercera fase en el verano de 2027. «Están oxidados y en mal estado», reconoció Chapela.

Reforma en los baños

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El Concello también completará el cierre perimetral de Seara iniciado en 2025 con una valla de electrosoldado y adaptará la altura de los baños en la escuela infantil de O Con. A estas intervenciones se suman distintas actuaciones de mantenimiento en carpintería, arreglos de persianas y tarimas, así como mejoras en los sistemas eléctricos.