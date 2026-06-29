A Illa dos Ratos llega a las 1.000 rutas con «A Moaña Mariñeira»
La Asociación A Illa dos Ratos, tras una década de actividad, llegó a las 1.000 rutas guiadas en O Morrazo. Lo hizo con la de este fin de semana dedicada a la cultura marítima de Moaña. En cada parada, los guías recordaron la trayectoria de la asociación, que ya explicó más de 40 recorridos diferentes.
Ruxe, ruxe con la Policía Local de Cangas
Hay ruxe, ruxe, que decía aquel en la Policía Local de Cangas. Que está el sindicato de uñas, parece, que parece ser su tónica habitual con este gobierno local y tripartito. Que si agentes, que si prácticas, que si contrapartidas económicas, que si horas. Algún día sabremos por parte de unos y otros cuáles son esas reivindicaciones sindicales, en un campo abonado para la batalla, como es el verano en Cangas.
Un minuto de silencio por Venezuela y mucho más
En el minuto de silencio que se guardó en Cangas por la tragedia que ocurre en Venezuela, donde dos terremotos causaron numerosas muertes y desaparecidos, no hubo mucha gente, la verdad. Los del Concello y poco más. Pero sí que se pudieron ver a otras personas que anuncian que el verano ya llegó a Cangas. Son esas personas que no faltan a su cita con el verano en Cangas. También estaban unos de allí que quieren estar aquí y viceversa. Todo esto entre un público diverso, que siente la tristeza que vive Venezuela, que siente sus muertos y se alivia y aplaude con los rescates del día a día.
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