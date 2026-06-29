El grupo municipal del PSOE dará cuenta cada dos meses en asamblea de su labor en el gobierno

Con sigilo, sin estrépito apenas, el PSOE de Cangas celebró el pasado fin de semana su asamblea, la primera desde que ejerce el cargo de secretaria xeral, Sagrario Martínez, primera teniente de alcaldesa y concejala de Obras y Servicios del Concello de Cangas. Fue una asamblea que no pasará a la historia y en la que faltó una importante figura, el que fuera secretario xeral y es concejal de Deportes en la actualidad, Eugenio González. A pesar de que manifestó su firme intención de abandonar la política activa a partir del próximo mandato, se esperaba su presencia, como miembro del gobierno local. Tampoco estuvieron en la asamblea los destacados militantes que eran afines a la anterior secretaria xeral, Iria Malvido, que dejan dudas sobre si suman o restan de cara a las próximas elecciones municipales de junio de 2027. Sí estuvo la otra concejala socialista, Pilar Nogueira.

Sagrario Martínez tenía que otorgar transparencia a su mandato en la ejecutiva socialista, de ahí que optara por anunciar que cada dos meses convocaría a la asamblea para dar cuentas de la labor del grupo municipal del PSOE en el gobierno de Cangas que comparte con BNG y EU. La intención es que la asamblea sirva de eco del trabajo que se realiza en el seno del gobierno local, que sus militantes se activen y se desplieguen para promocionar las obras que gracias a la intervención del gobierno local se llevaron a cabo. De hecho, Sagrario Martínez tiene hecha una lista completa que se la pasará en breve a la militancia.

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La asamblea sirvió también para aprobar las cuentas, para desvelar el número de afiliados y para que, de forma oficiosa, Sagrario Martínez comunicara a la militancia _aunque muchos ya lo saben_ que tenía intención de presentarse a las primarias para ser candidata a la alcaldía de Cangas por el PSOE.