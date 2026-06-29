Cangas saca a la luz su teatro diverso y a su cantera

La jornada de este lunes de la 43ª Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas fue dedicada al teatro local. Ya no hay Revoltallo en pedra, cuando salían a la calle todas las agrupaciones de artes escéncias locales, pero en el Auditorio municipal Xosé Manuel Pazos Varela hubo cabida para el teatro hecho con corazón como el del colectivo Luzazul, que promueve el Concello de Cangas pra personas con diversidad física e intelectual. Con este proyecto se saca a la luz todo ese teatro de deseos e integra a las personas con esa diversidad.

Acción de interpretación "Frouma", de la Escola de Teatro de Cangas. / Gonzalo Núñez

En la sala de exposiciones el colectivo representó «A tempestade» a partir del texto de Shakespeare y como homenaje a las personas valientes que viajan al otro lado de las fronteras para recuperar con pequeños gestos la libertad. Una hora más tarde, en el vestíbulo del auditorio, se representó la acción "Frouma" del curso de interpretación que promueve Casilda Alfaro. La jornada concluyó sobre el gran escenario del auditorio con «Ópera pánica»,el espectáculo del Obradoiro de Puesta en Escea de Fran Paredes en la Escola de Teatro de Cangas (ETC). La obra parte de los diálogos de payasos que Jodorowsky tuvo la oportunidad de ver en los circos pobres de su país, en Chile.