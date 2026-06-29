La Asociación Cunhas e Flores en el Corpus San Paio, en A Estrada

La Asociación de Alfombristas Cunchas e Flores de Bueu participó este fin de semana en el encuentro internacional organizado por la Federación de Alfombristas de Galicia y la Asociación de Alfombristas da Estrada con motivo del Corpus San Paio 2026. Los alfombristas de Bueu se encargaron de un tapiz de 60 metros de longitud con un diseño realizado por Rafael Oliveira. En este evento participaron colectivos de arte efímero de Galicia y Portugal, que compartieron una tradición que combina patrimonio, participación vecinal y creatividad.