Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Plus Bomberos XuntaÚltima hora VenezuelaAudiencia Viguesa 30 añosCoste de los conciertosApuñalamiento mortal CoruñaDisparos en LavadoresFilmin compra la viguesa Elástica
instagramlinkedin

Mostra de Teatro de Cangas | Crítica

As sombras do esplendor

A peza achéganos a ese período histórico dun xeito lúdico, divertido e ameno

Un momento da representación de «La loca historia del Siglo de Oro», no Auditorio de Cangas.

Un momento da representación de «La loca historia del Siglo de Oro», no Auditorio de Cangas. / Diego Seixo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Ana Abad de Larriva

Cangas

Case dúas centurias abrangueu en realidade o denominado Século de Ouro español. Foi unha época considerada de esplendor, polo auxe cultural que acolleu, de aí o seu nome, pero, como di o refrán, non é ouro todo o que reloce, e debaixo do chapado atópase a ferruxe de elementos menos nobres. Resumir nunha obra de teatro eses anos e facer unha radiografía que deixe ver esas capas de luces e sombras sen que resulte pesada non é tarefa doada. Porén, o humor preséntase como unha gran ferramenta para alixeirar os datos e o drama e ir á cerna das múltiples miserias que poboaron ese período, e dela botaron man as compañías estremeñas La Escalera de Tijera e Z Teatro para crear «La loca historia del Siglo de Oro», da cal acolleu unha función a 43ª edición da MITCFC.

Atopámonos cunha proposta divertida, entretida e, seguindo o seu propio título, tamén aloucada, nunha viaxe a chimpos para achegarnos monarcas, figuras e textos literarios, pintores, personaxes populares e acontecementos, que van aparecendo e desaparecendo ante nós, ás veces dun xeito vertixinoso, como se corrésemos pola sala dun museo e os cadros fosen desaparecendo da nosa vista. Isto contribúe a dar axilidade á peza, que se nutre da combinación de disciplinas. Destacan os gags físicos, situados entre o teatro xestual e as artes circenses, alén do salientable traballo co texto, no que se mesturan fragmentos de obras clásicas con referentes contemporáneos populares, españois e mesmo galegos, dun xeito hilarante. Dentro do traballo físico e cos obxectos, sorprenden os malabares e os equilibrios, así como outras acrobacias e a propia técnica de clown. O espectáculo sostense e impúlsase grazas á capacidade do elenco para manter un nivel de enerxía moi alto durante a función e para ir construíndo e deconstruíndo o espazo a partir do seu propio corpo e dalgúns elementos escénicos.  

Moi importante en «La loca historia del Siglo de Oro» é tamén a incorporación de música en directo. Cristina Zarandieta emprega numerosos instrumentos para crear sons que non só contribúen á xeración dun espazo sonoro ambiental, senón que dialogan de xeito continuo cos gags xestuais que desenvolve o resto do elenco. Ademais, as cancións interpretadas vocalmente por todos están moi ben introducidas e serven para axilizar o texto nalgúns momentos, ou para condensar a obra, e é difícil marchar sen levar na cabeza e na boca o tema que dá nome ao espectáculo. Por outra parte, ver como Cristina vai integrando cada instrumento, dun xeito aparentemente sinxelo, moi ordenado e fluído, acompañada pola iluminación, que contribúe á xeración dun ambiente propio para o plano da creación sonora e musical, resulta tan interesante que se converte en foco visual en moitos momentos.

Noticias relacionadas

Polo propio ton vertixinoso que adquiren ás veces o discurso verbal e as accións físicas pérdese algún pequeno dato ou detalle do texto, pero non importa especialmente. «La loca historia del Siglo de Oro» é unha peza para lembrar ou achegarse a ese período histórico dun xeito lúdico e ameno e para rir e pasar un tempo divertido. Porén, non queda só niso, no entretemento, que xa de por si sería moi valioso, senón que fai unha sátira dos poderes da época dende a conciencia de clase e lembra os nomes de mulleres esquecidas ou borradas do relato habitual da época.

Ficha da crítica

  • Obra: "La loca historia del Siglo de Oro"
  • Compañías: La Escalera de Tijera e Z Teatro
  • Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas.
  • Auditorio Municipal Xosé Manuel Pazos Varela, 26 de xuño de 2026

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Añádenos en Google
  1. La Policía Local de Moaña auxilia en el monte de Meira a una conductora desorientada por culpa del GPS
  2. El gobierno de Cangas intenta limitar la presencia cada vez más habitual de los campamentos turísticos en O Hío y Aldán
  3. Costas afirma que el muro de la playa de Petís está fuera del dominio público e insta al Concello de Bueu que ordene a los dueños su reparación ante el riesgo de derrumbe
  4. La carretera entre A Madalena y Aldán, en Cangas, permanecerá cerrada al tráfico durante un mes desde el lunes
  5. La voz de Cangas en el Resurrection Fest
  6. Cangas, Moaña y Bueu lanzan BuMoCa, una aplicación con la agenda cultural para toda la comarca
  7. Comienzan los trabajos en la praza de Andrea, que será dotada con mesas
  8. Dos heridos leves en el incendio de una cocina de Moaña con el parque de Bombeiros do Morrazo cerrado

As sombras do esplendor

La petanca de Cangas vence en Moaña

Domingo de orgullo y acrobacias para entrar en la última semana de la Mostra de Teatro de Cangas

Domingo de orgullo y acrobacias para entrar en la última semana de la Mostra de Teatro de Cangas

Cangas se afirma como villa «abierta y diversa»

Urgen repintar los pasos de cebra en la Avenida de Vigo, en Cangas, y badenes para «calmar» el tráfico

Urgen repintar los pasos de cebra en la Avenida de Vigo, en Cangas, y badenes para «calmar» el tráfico

Homenaje de la Asociación Mulleres Rurais de Coiro a la maestra Isabel Caramés, de 94 años

Leticia Santos: «No hay CIS, ni terrenos, ni nada; pero Moaña no tiene su PAC»

Moaña se prepara para un Festival Intercéltico con los asturianos Corquiéu, los gallegos Mondra y los británicos Flook en cartel

Tracking Pixel Contents