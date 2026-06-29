Anduxía y Liboreiro denuncian daños por rozas mecánicas en los árboles del sendero del río Bispo

Las asociaciones Anduxía y Liboreiro denuncian los daños y heridas ocasionadas en los árboles del sendero del río Bispo, en Bueu, durante unos trabajos de roza con medios mecánicos. Una situación que aseguran que es reiterada porque ya ocurrió algo similar en 2020. Los ejemplares que crecen en esta zona son especies autóctonas –sauces y alisos [salgueiros y ameneiros]– y los colectivos recuerdan que estos árboles son fundamentales para proteger los taludes naturales de los cauces fluviales en caso de crecidas. «Sen estas especies moitas beiras de ríos irían de arrastro coas trombas de auga despois das treboada e das bategadas provocadas polos temporais», explican.

Desde Anduxía y Liboreiro subrayan que a la hora de acometer estos trabajos de roza «é obriga do Concello informar a quen as vai facer e dicirlle claramente o que ten que respectar e o que si debe rozar. O persoal que se contrata xa debería coñecer ben estas árbores e nunca achegarse coa máquina a base e o tronco. Se quedan herbas ao redor poden cortarse manualmente sen danar á arbore», explican.

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Las dos asociaciones apuntan que el sauce que resultó dañados en unos trabajos de roza en el año 2020 presenta una herida de metro y medio en vertical. «A este exemplar xa se lle ve a madeira interior do tronco totalmente morta, feridas por onde os fungos e diversa bichería van penetrar e coa mesma posiblemente o maten», concluyen.