Urgen repintar los pasos de cebra en la Avenida de Vigo, en Cangas, y badenes para «calmar» el tráfico

La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas concluyó hace varias semanas los trabajos para el reasfaltado de varios tramos de la PO-551 entre Bueu y Cangas. La siguiente fase es el pintado y renovación de la señalización horizontal, en especial de los pasos de peatones. Una tarea no avanza tan rápido como debiera, tal como se quejan vecinos del centro de Cangas. Uno de los ejemplos más evidentes es el largo tramo de la Avenida de Vigo, entre la rotonda de los mejillones (Pedra Alta) y el cruce del Galas. Hay al menos dos puntos en los que todavía no se han repuesto los pasos de cebra y muchos conductores no se fijan o hacen caso omiso de la señalización vertical.

Los puntos más conflictivos se sitúan en las inmediaciones del cruce hacia la calle Alexandre Cribeiro, una zona en la que hay un gimnasio y varios talleres, y en el entorno de la intersección de subida hacia San Roque y la entrada al casco histórico por Singulís. «Nos jugamos literalmente la vida al cruzar», asegura una vecina. «Los coches van a demasiada velocidad y al no ver el paso de peatones pintado ya no paran ni se fijan en la señalización vertical. Antes de las obras en esta vía ya no los respetaban demasiado, pero ahora van sin levantar el pie del acelerador», añade. Pone como ejemplo una situación que vivió en primera persona en la tarde del jueves: «Un coche casi nos arrolla a mi hija pequeña y a mí. Paramos en medio de la propia calzada y el conductor siguió a toda velocidad, sin ningún tipo de miramientos».

El paso sin repintar en la subida a San Roque y entrada a Singulís, en la Avenida de Vigo, en Cangas. / Gonzalo Núñez

La demora en el repintado de estos dos pasos de peatones significa que en la actualidad hay un tramo de 700 metros de longitud sin ninguna zona habilitada para cruzar con seguridad en la Avenida de Vigo: desde el paso señalizado a la altura del tanatorio hasta el situado justo antes de la rotonda de Pedra Alta. Una larga recta en la que, al menos en teoría, la velocidad está limitada, aunque muchos conductores ignoran esa señalización.

Noticias relacionadas

Por ello vecinos y residentes reclaman que, además de repintar de manera urgente estos pasos, se adopten otras medidas para el calmado del tráfico, como la dotación de badenes para obligar a los conductores a levantar el pie del acelerador y reducir la velocidad.