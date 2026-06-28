Leticia Santos: «No hay CIS, ni terrenos, ni nada; pero Moaña no tiene su PAC»

Lo ocurrido en el pleno de la corporación municipal del pasado jueves centró los discursos de la protesta celebrada este domingo ante el nuevo centro de salud de Moaña. Decenas de personas volvieron a reclamar el regreso del Punto de Atención Continuada (PAC) al municipio, un servicio que permanece centralizado en Cangas desde marzo de 2020. La movilización cumplió su 242.ª semana consecutiva.

El portavoz de la Plataforma en Defensa da Sanidade, Gabriel Ferral, calificó de «histórico» el apoyo unánime logrado por la moción presentada en el pleno. «Todos, incluso el PP, votaron a favor de exigir las urgencias, reprobar al conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y reclamar su cese al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda», señaló.

Ferral sostuvo que esa unanimidad demuestra que «nuestra demanda es tan justa que nadie la puede negar». En este sentido, se dirigió a todos los grupos políticos para reclamarles «no solo votar en los plenos, sino dar el callo en las protestas en la calle para conseguir el objetivo». «Si seguimos protestando con firmeza, lograremos que el Sergas modifique su castigo al pueblo de Moaña», añadió.

La alcaldesa, Leticia Santos (BNG), volvió a asumir un papel protagonista en la protesta. La regidora criticó que el PP local la acusase, tras el pleno, de hacer «demagogia» con el conflicto sanitario. «No entiendo qué demagogia hay detrás de defender el derecho de todos los vecinos a tener un servicio de urgencias en su localidad», afirmó.

Santos recordó que uno de los puntos de la moción aprobada por unanimidad incluye el apoyo a las acciones judiciales que ya anunció el Concello para intentar que «un juez obligue a la Xunta a cumplir el convenio firmado». «Vamos a ganar esta lucha. Si no lo hacemos en la calle, lo haremos por la decisión de un juez», defendió.

Tras repasar la demanda de un nuevo centro de salud, iniciada en el año 2000, la alcaldesa también se refirió a las críticas de la oposición por haber firmado un convenio que contempla el regreso del PAC solo hasta la construcción del Centro Integral de Saúde (CIS) comarcal en los terrenos de A Rúa, en Cangas. Santos respondió que, en estos momentos, «no hay CIS, no hay terrenos y no hay urbanización». «Todavía no hay nada de nada y Moaña no tiene sus urgencias. La que incumple es la Xunta», subrayó.

La regidora añadió que fue la propia Xunta, en su estudio de necesidades sanitarias de O Morrazo, la que planteó un CIS comarcal. Según Santos, el Gobierno gallego decidió ubicarlo en una zona entre Moaña y Cangas para instalar allí el PAC agrupado, junto con otras mejoras que, en teoría, deberían reducir los traslados a los hospitales. Leticia Santos volvió a cargar contra la decisión de mantener centralizado el PAC en Cangas. Aseguró que esta situación responde a que «sacrifican a los vecinos de Moaña por decisiones políticas y por primar intereses partidistas». «La Xunta no se atreve a decirle al PP de Cangas que no puede tener el servicio agrupado», concluyó.