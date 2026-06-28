Inician una campaña de recogida de firmas y para presentar una moción contra la residencia de mayores en O Carrachal, en Moaña

La «Plataforma Rial D´Arca Protexe o Corazón», que convocó recientemente una asamblea abierta para oponerse al proyecto de una residencia de mayores en el monte de O Carrachal, impulsa un llamamiento vecinal para recoger firmas contra la infraestructura en ese emplazamiento y para presentar una moción al pleno con el objetivo de solicitar al gobierno local que inicie una modificación puntual del PXOM sobre la parcela rústica afectada. Alegan, para ello, que el documento de evaluación ambiental «contiene varias falsedades». Su objetivo es cambiar la clasificación de la parcela de suelo rústico de especial protección agropecuaria y de aguas a zona verde del sistema general.

«Se evitaría así un proyecto con un grave e irreversible impacto tanto para el mirador municipal de la carballeira de O Carrachal como para el sendero fluvial que se vería afectado por el desvío del vial existente», argumentan.

Esta solicitud de modificación puntual del PXOM, sin embargo, chocaría frontalmente con el informe emitido por el asesor jurídico del Concello y que pudo conocer FARO. En sus conclusiones el informe establece que «se puede afirmar con pleno rigor jurídico que no resulta conforme a derecho la iniciación de una modificación puntual del PXOM con la finalidad de paralizar la tramitación de un Plan Especial de Infraestructuras y Dotaciones ya iniciado».

Alega que tal situación desconocería la sujeción del procedimiento iniciado por el promotor al planeamiento vigente en el momento de la iniciación de todos los trámites. Este cambio, por lo tanto «carecería de cobertura normativa» y constituiría «un supuesto claro de desviación de poder», vulnerando los principios de «seguridad jurídica, buena administración y confianza legítima». Entiende, el asesor, que emprender esta modificación con tal propósito «sería contraria al ordenamiento jurídico y susceptible de declaración de nulidad».

Apoyos

Los impulsores de las medidas para frenar el proyecto apuestan por una residencia de la tercera edad en Moaña pero piden que para ello no se comprometa «el pulmón verde del Rialdarca». La plataforma indica que su postura está respaldada por colectivos como la Asociación Cultural Rialdarca, Adega, Galicia Atlántica e Verde, Luita Verde, Morrazo Autónomo, Colectivo Creativo Rialdarca y la Asociación Veciñal Praia-Seara.