Moaña ofrece al Distrito Forestal los locales comunales para tener un equipo de extinción en la comarca

El Concello de Moaña citó esta semana a los presidentes de las tres comunidades de montes del municipio –Moaña, Meira y Domaio– con el objetivo de seguir definiendo líneas de colaboración conjunta para afrontar el periodo de máximo riesgo de incendios. Los comuneros consideran que este verano se antoja particularmente peligroso por la maleza acumulada, sobre todo en montes particulares, tras un invierno especialmente lluvioso.

En la reunión, el ejecutivo local, encabezado por la alcaldesa, Leticia Santos, informó de la reciente incorporación de cinco trabajadores como peones forestales con cargo al plan de prevención de la Xunta de Galicia. Entre otras funciones, se destinarán a la limpieza de las pistas municipales situadas en las franjas secundarias.

Asimismo, se dio cuenta de la aprobación, en el pleno de abril, de la solicitud formal a la Xunta para que una brigada y una motobomba del Distrito Forestal XIX Caldas-O Salnés se destinen a O Morrazo y tengan base en la comarca. Para reforzar esta demanda, los comuneros accedieron a poner sus instalaciones a disposición del distrito como centro de referencia para el personal solicitado.

En concreto, se ofrecerá la sede de los comuneros de Moaña, en A Tioura, o la de Domaio, en A Costa. «Consideramos que tienen buenas condiciones para el descanso del personal, así como buenas comunicaciones. Son accesibles rápidamente desde la Autovía do Morrazo, cercanas al monte y, en el caso de Domaio, con conexión rápida con Vilaboa; y en el de Moaña, con Marín por la PO-313 y con Cangas y Bueu por la autovía», destacó la regidora. Santos puso en valor los rápidos tiempos de respuesta que permitirían ambos emplazamientos.

La administración local destina a cinco personas a la limpieza de la maleza en las pistas municipales

Las comunidades de montes indicaron, asimismo, que mantienen totalmente limpias las franjas secundarias de sus terrenos, pero alertaron de la falta de cumplimiento por parte de numerosos propietarios particulares, pese a los continuos requerimientos. Para tratar de impulsar la limpieza y, en caso contrario, sancionar a quienes no mantengan sus terrenos en condiciones, se realizará un trabajo conjunto que unirá la cartografía municipal con los planos de las comunidades de montes. Esta labor permitirá identificar incluso terrenos privados enclavados en monte comunal.

El Concello prevé recurrir también a la colaboración de las asociaciones vecinales cuando sea necesario, como en el vial de Broullón a Cela, en Bueu, para poder localizar a los propietarios.

En la reunión volvió a ponerse sobre la mesa la necesidad de apremiar a Seaga para que limpie las zonas subrogadas a la Consellería de Medio Rural. «Es muy preocupante, porque hay algunas áreas que están a la espera de actuación desde 2022», apuntaron. Este año, además, el Concello incluyó nuevos emplazamientos en ese convenio, como O Beque, A Fraga, O Lazareto, Vilela y partes de Meira y Domaio.

Los comuneros se comprometieron a enviar al Concello lo antes posible el estudio técnico redactado por la Mancomunidade de Montes do Morrazo sobre los puntos críticos en los que un fuego forestal sería más peligroso y difícil de atajar. «Así podemos priorizar los requerimientos de limpieza a particulares, por ejemplo», añadió Santos.

Ambas partes acordaron iniciar campañas intensas de concienciación sobre buenas prácticas en el monte, dirigidas tanto a vecinos como a visitantes, con el fin de reducir comportamientos de riesgo. Los comuneros advirtieron de que los incendios registrados en Galicia durante este mes de junio están mostrando comportamientos que eran propios del final del verano, al extenderse con mayor virulencia y requerir más medios de extinción para ser controlados.