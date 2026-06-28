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Moaña se prepara para un Festival Intercéltico con los asturianos Corquiéu, los gallegos Mondra y los británicos Flook en cartel

Los eventos comenzarán el 22 de julio y los conciertos principales serán las noches del 24 y 25

La presentación de los carteles, con integrantes del comité organizador, los músicos Lito Carballo e Iván Costa y miembros del gobierno local.

La presentación de los carteles, con integrantes del comité organizador, los músicos Lito Carballo e Iván Costa y miembros del gobierno local. / | FdV

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Fran G. Sas

Moaña

Menos de un mes resta para la celebración del Festival Intercéltico do Morrazo, el gran evento musical de Moaña, que alcanza este año su 42.ª edición y se consolida como una de las citas más destacadas del calendario musical gallego. Organizado por el Concello de Moaña, el festival contará con actividades entre el miércoles 22 de julio y el domingo 26. Este fin de semana, el comité organizador presentó el cartel.

La primera noche de grandes conciertos será el viernes 24 de julio, a las 22.00 horas. Actuarán los gallegos De Ninghures, seguidos de los asturianos Corquiéu. La formación gallega es una de las bandas de referencia de la potente y rica escena del folk gallego actual. Desde la organización destacan que mezcla «con maestría musical y actitud desenfadada» la música tradicional gallega con ritmos e inspiraciones de otras culturas, como la hispanoamericana o la magrebí.

Corquiéu, por su parte, es todo un referente de la música asturiana. En los escenarios desde 1997, ha llevado sus baladas vocales y sus ritmos vivos a grandes festivales del mundo celta, como los de Lorient o Glasgow.

La segunda gran noche de conciertos, el sábado 25 de julio, estará marcada por las actuaciones de los británicos Flook y del gallego Mondra, cabezas de cartel de esta edición. Flook suma tres décadas de trayectoria y, desde la organización del Intercéltico, ponen en valor su «brillantez, dinamismo e inventiva». Los whistles y flautas de Brian Finnegan y Sarah Allen se conjugan con la guitarra de Ed Boyd y el bodhrán de John Joe Kelly.

Mondra es, actualmente, uno de los nombres más destacados de la escena musical gallega. Artista, cantante y bailarín, su álbum de debut, «Ardén», alcanzó el reconocimiento de público y crítica, con premios como el Martín Códax al mejor álbum de electrónica de 2024 o el Mestre Mateo al mejor videoclip en la gala de 2025.

De forma paralela a los grandes conciertos, desde el día 22 se desarrollará la quinta edición de la Mostra de Artesanía e Cultura Tradicional A Moa. Además de talleres de pandereta, gaita, danzas del mundo o zanfona, entre otros, actuarán todas las agrupaciones folclóricas del municipio tras un desfile.

El miércoles 22, a las 20.45 horas, será el turno de Gaiteiros de Moaña, Breogán, Solaina y Charaviscas. El jueves 23, el protagonismo recaerá en Arco da Vella, Meiramar-Axóuxeres, Salgharitas y Son de Nós.

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El domingo 26, a las 20.00 horas, la programación se cerrará con la Festa da Moa, en la que se unirán en concierto la Banda Airiños do Morrazo y el alumnado de la Escola de Música Tradicional de Moaña.

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