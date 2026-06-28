Moaña se prepara para un Festival Intercéltico con los asturianos Corquiéu, los gallegos Mondra y los británicos Flook en cartel

Menos de un mes resta para la celebración del Festival Intercéltico do Morrazo, el gran evento musical de Moaña, que alcanza este año su 42.ª edición y se consolida como una de las citas más destacadas del calendario musical gallego. Organizado por el Concello de Moaña, el festival contará con actividades entre el miércoles 22 de julio y el domingo 26. Este fin de semana, el comité organizador presentó el cartel.

La primera noche de grandes conciertos será el viernes 24 de julio, a las 22.00 horas. Actuarán los gallegos De Ninghures, seguidos de los asturianos Corquiéu. La formación gallega es una de las bandas de referencia de la potente y rica escena del folk gallego actual. Desde la organización destacan que mezcla «con maestría musical y actitud desenfadada» la música tradicional gallega con ritmos e inspiraciones de otras culturas, como la hispanoamericana o la magrebí.

Corquiéu, por su parte, es todo un referente de la música asturiana. En los escenarios desde 1997, ha llevado sus baladas vocales y sus ritmos vivos a grandes festivales del mundo celta, como los de Lorient o Glasgow.

La segunda gran noche de conciertos, el sábado 25 de julio, estará marcada por las actuaciones de los británicos Flook y del gallego Mondra, cabezas de cartel de esta edición. Flook suma tres décadas de trayectoria y, desde la organización del Intercéltico, ponen en valor su «brillantez, dinamismo e inventiva». Los whistles y flautas de Brian Finnegan y Sarah Allen se conjugan con la guitarra de Ed Boyd y el bodhrán de John Joe Kelly.

Mondra es, actualmente, uno de los nombres más destacados de la escena musical gallega. Artista, cantante y bailarín, su álbum de debut, «Ardén», alcanzó el reconocimiento de público y crítica, con premios como el Martín Códax al mejor álbum de electrónica de 2024 o el Mestre Mateo al mejor videoclip en la gala de 2025.

De forma paralela a los grandes conciertos, desde el día 22 se desarrollará la quinta edición de la Mostra de Artesanía e Cultura Tradicional A Moa. Además de talleres de pandereta, gaita, danzas del mundo o zanfona, entre otros, actuarán todas las agrupaciones folclóricas del municipio tras un desfile.

El miércoles 22, a las 20.45 horas, será el turno de Gaiteiros de Moaña, Breogán, Solaina y Charaviscas. El jueves 23, el protagonismo recaerá en Arco da Vella, Meiramar-Axóuxeres, Salgharitas y Son de Nós.

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El domingo 26, a las 20.00 horas, la programación se cerrará con la Festa da Moa, en la que se unirán en concierto la Banda Airiños do Morrazo y el alumnado de la Escola de Música Tradicional de Moaña.