Moaña navega por su pasado marinero

Moaña exhibe todas las características de su cultura marítima en un fin de semana en el que el Concello organiza la primera edición de las jornadas «Moaña Son de Mar». Las actividades del sábado estuvieron marcadas por la primera ruta de navegación en los barcos históricos restaurados «Eliseo» y «Piueiro». El primero es un vistoso galeón que desde hace años mantiene la asociación de embarcaciones tradicionales Sueste, colaboradora en estas jornadas. El «Piueiro», por su parte, es un volanteiro guardés, una embarcación tradicional de la zona transfronteriza con Portugal, cuyo uso desapareció en el siglo XX.

Los participantes en la primera de las singladuras pudieron observar toda la ensenada de Moaña navegando tal y como lo hacían sus antepasados.

Música en el entorno de los astilleros. / | FdV

En el entorno de las carpinterías de ribeira de A Seara se sucedieron las actividades a lo largo de todo el día, con un espectáculo de magia a cargo de Don Gelati y un taller organizado por Devanceiros do Mar sobre nasas de mimbre. Otro taller versó sobre navegación a vela y nudos marineros, todo ello con las rehabilitadas carpinterías de ribeira como telón de fondo.

El espectáculo de arte en vivo «Pintar un Deus», de Xosé Iglesias, dio paso al concierto de Muaré por la noche y a la representación «A Queimada», de Troula Animación.

Hoy, domingo, continúa un programa que había empezado el viernes con la presentación del libro «A Lei do Mar», de Manuel Esteban.

La singladura en las embarcaciones históricas. / | FdV

Para la jornada dominical habrá una ruta guiada, a las 10.30, a cargo de A Illa dos Ratos que recorrerá los rincones de la Moaña marinera. A las 11.00 se programa una segunda singladura con navegación en las embarcaciones «Eliseo» y «Piueiro». En la sesión vermú se presentará «O Fotógrafo», un espectáculo de Dani García.

Por la tarde, a las 16.30 horas, habrá una exhibición de maquetas de radiocontrol a cargo de Devanceiros do Mar. Se repetirán los talleres de la jornada del sábado para finalizar el primer Moaña Son de Mar con un concierto, a las 20.00 horas, de Andrhrea&The Black Cats.