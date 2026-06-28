Reconocimiento
Homenaje de la Asociación Mulleres Rurais de Coiro a la maestra Isabel Caramés, de 94 años
La Asociación Mulleres Rurais de Coiro celebró este fin de semana la clausura de sus cursos formativos del periodo 2025/26. Un cierre que incluyó una merienda, exposición de los trabajos realizados durante estos meses y un homenaje muy especial. Las integrantes quisieron brindar un reconocimiento a la que fue maestra de la antigua escuela unitaria de Coiro, previa a la apertura del colegio de Castrillón: Isabel Caramés Bouzán, que en la actualidad cuenta con 94 años.
Muchas de las integrantes de Mulleres Rurais de Coiro fueron antiguas alumnas suyas y la recuerdan con gran cariño. «A escola onde ela daba clase estaba onde hoxe está a biblioteca e centro sociocultural de Coiro, que tamén é a sede da nosa asociación», explican desde la directiva, que entregó un ramo de flores a Isabel Caramés Bouzán.
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