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Reconocimiento

Homenaje de la Asociación Mulleres Rurais de Coiro a la maestra Isabel Caramés, de 94 años

Integrantes de la Asociación Mulleres Rurais de Coiro con la antigua maestra Isabel Caramés Bouzán, en el centro, de 94 años de edad.

Integrantes de la Asociación Mulleres Rurais de Coiro con la antigua maestra Isabel Caramés Bouzán, en el centro, de 94 años de edad. / Fdv

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David García

Cangas

La Asociación Mulleres Rurais de Coiro celebró este fin de semana la clausura de sus cursos formativos del periodo 2025/26. Un cierre que incluyó una merienda, exposición de los trabajos realizados durante estos meses y un homenaje muy especial. Las integrantes quisieron brindar un reconocimiento a la que fue maestra de la antigua escuela unitaria de Coiro, previa a la apertura del colegio de Castrillón: Isabel Caramés Bouzán, que en la actualidad cuenta con 94 años.

Muchas de las integrantes de Mulleres Rurais de Coiro fueron antiguas alumnas suyas y la recuerdan con gran cariño. «A escola onde ela daba clase estaba onde hoxe está a biblioteca e centro sociocultural de Coiro, que tamén é a sede da nosa asociación», explican desde la directiva, que entregó un ramo de flores a Isabel Caramés Bouzán.

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