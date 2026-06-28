Felicidades al «kantaclaro» Chiri

Menudo fiestón le organizaron este sábado en la terraza del Leña Verde al presidente y fundador de la comparsa Os Kantaclaro, Chiri. No era para meno, que son 50 añitos. Poder celebrarlo rodeado de tantas amistades y personas queridas es sin ninguna duda el mejor regalo posible. Muchas felicidades... ¡y estaremos atentos a las letrillas del año que viene para saber cómo acabó la fiesta!

Lo mejor de trasnochar, o de madrugar, fue el resultado

El horario del partido entre España y Uruguay hizo que muchos trasnochasen. Otros prefirieron madrugar: se fueron a cama a las nueve para levantarse a las 2 de la mañana y poder verlo. Un buen madrugón, aunque seguro que si fuese para ir a trabajar no se levantaría nadie. Íbamos a decir que el trasnoche o el madrugón valió la pena, pero es discutible. El partido fue soporífero y el que escribe estas líneas aprovechó la pausa de hidratación de la segunda parte para irse a dormir. ¡Eso sí que es una pausa y el resto son gaitas! Como se suele decir, lo mejor fue el resultado y que a partir de ahora España jugará todos sus partidos a las 21.00 horas. Esperemos que mejore su juego... ¡ y que debute de una vez nuestro Borja «El Panda» Iglesias!

Noticias relacionadas

El verano llegó y es imposible aparcar

Hay quien se da cuenta de que llegó el verano no por el calor sofocante o porque se caen las aves del cielo, sino por el hecho de que es literalmente imposible aparcar. A veces hasta de madrugada.