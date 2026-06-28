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Felicidades al «kantaclaro» Chiri

La fiesta para celebrar los 50 años del presidente de la comparsa Os Kantaclaro de Bueu.

La fiesta para celebrar los 50 años del presidente de la comparsa Os Kantaclaro de Bueu. / Rodri Otero

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Javier Manchado

Menudo fiestón le organizaron este sábado en la terraza del Leña Verde al presidente y fundador de la comparsa Os Kantaclaro, Chiri. No era para meno, que son 50 añitos. Poder celebrarlo rodeado de tantas amistades y personas queridas es sin ninguna duda el mejor regalo posible. Muchas felicidades... ¡y estaremos atentos a las letrillas del año que viene para saber cómo acabó la fiesta!

Lo mejor de trasnochar, o de madrugar, fue el resultado

El horario del partido entre España y Uruguay hizo que muchos trasnochasen. Otros prefirieron madrugar: se fueron a cama a las nueve para levantarse a las 2 de la mañana y poder verlo. Un buen madrugón, aunque seguro que si fuese para ir a trabajar no se levantaría nadie. Íbamos a decir que el trasnoche o el madrugón valió la pena, pero es discutible. El partido fue soporífero y el que escribe estas líneas aprovechó la pausa de hidratación de la segunda parte para irse a dormir. ¡Eso sí que es una pausa y el resto son gaitas! Como se suele decir, lo mejor fue el resultado y que a partir de ahora España jugará todos sus partidos a las 21.00 horas. Esperemos que mejore su juego... ¡ y que debute de una vez nuestro Borja «El Panda» Iglesias!

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