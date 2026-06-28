Domingo de orgullo y acrobacias para entrar en la última semana de la Mostra de Teatro de Cangas

La Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas (MITCF) encara la última semana de su cuadragésimo tercera edición. La programación de este domingo estuvo muy vinculada al Día del Orgullo LGTB, a la concienciación por el cambio climático y a una espectacular reflexión sobre el paso del tiempo con la actriz, bailarina y trapecista Sue Moreno. El protagonismo en la jornada de este lunes será para el teatro comunitario, a través de Luzazul y la Escola de Teatro de Cangas.

La celebración del Día del Orgullo estuvo presente a través de la «conferencia freak en formato desbordado» de VACAburra, una conferencia performativa de Gena Baamonde y Andrea Quintana titulada «Metodoloxías carroñeras para corpos invertidos», que se celebró en la taberna cultural O Adro. La función de este domingo en el Auditorio de Cangas era el esperado estreno en España de «Cariño malo», una obra de El Ministerio de la Belleza y que es una revisión «queer» del melodrama iberoamericano.

La jornada del domingo se completó con dos espectáculos de calle. En la céntrica Praza da Constitución estuvo Sue Moreno con «5.0», un montaje lleno de amor, humor, música y baile. La actriz interpretó a una diva del trapecio que se acerca a la barrera de los 50 años de edad, cuyo cuerpo empieza a manifestar los efectos del paso del tiempo y que se pregunta cuánto tiempo más podrá ser trapecista. Una reflexión sobre cambios, premenopausia, transformación o envejecimiento.

Un momento de la conferencia performativa «Metodoloxías carroñeras para corpos invertidos», de VACAburra, con Gena Baamonde y Andrea Quintana / Gonzalo Núñez

Mientras, en el puerto de Aldán Teatro de Ningures volvió a representar «O buscador de illas», una historia sobre el aumento del nivel del mar debido al cambio climático y sus consecuencias.

La jornada de este lunes será para la denominada «#Mostra Comunitaria», que pone en valor el teatro aficionado e inclusivo como elemento para el desarrollo de la creatividad, socialización y para los procesos terapéuticos o con personas con discapacidades funcionales o cognitivas.

El proyecto Luzazul, promovido por el Concello de Cangas, y en el que participan personas con diversidad física e intelectual presenta «A tempestade» [20.00 h, sala de exposiciones del Auditorio], una creación colectiva y homenaje a las personas que viajan al otro lado de las fronteras para recuperar mediante pequeños gestos la libertad.

La Escola de Teatro de Cangas presentará dos espectáculos: a las 21.00 horas, en el vestíbulo del Auditorio, desarrollará una acción del curso de interpretación impartido por Casilda Alfaro bajo el título de «Frouma». A las 22.00 horas será el estreno de «Ópera Pánica», bajo dirección de Fran Paredes, una obra inspirada en los diálogos de payasos que el artista y cineasta chileno Alejandro Jodorowsky pudo ver en los «circos pobres» de su país.