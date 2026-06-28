Cangas se afirma como villa «abierta y diversa»

Cangas festejó este domingo el Día del Orgullo LGTBIQ+ y lo hizo con una mezcla de música, teatro y reivindicación. No en vano la jornada comenzaba con una concentración en la Alameda Vella en la que el concejal de Mocidade e Voluntariado, Noël Malvido, se encargó de leer un manifiesto que llamaba a «reivindicar una realidad que nos atraviesa como sociedad», aludiendo a que el Orgullo no es un acontecimiento aislado ni una simple fecha en el calendario. «Es, ante todo, memoria viva y compartida. El recuerdo de tantas personas que, a lo largo de la historia tuvieron que luchar contra el silencio impuesto». Por ello llamaron a una «afirmación colectiva», considerando que hablar de derechos LGTBIQ+ es «hablar, en realidad, de derechos humanos».

Los presentes, entre los que estaba la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, y otros ediles de BNG y PSOE, dejaron claro «con total rotundidad» que en Cangas «no hay espacio para el odio ni para la intolerancia. Queremos una villa abierta, plural y diversa, en la que todas las personas puedan construir su vida en igualdad de condiciones». Apeló, el manifiesto, a que la diferencia «no sea motivo de división, sino de riqueza compartida».

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Noël Malvido, leyendo el manifiesto. | GONZALO NÚÑEZ

Se pidió, por lo tanto, políticas reales en «educación en valores, espacios seguros, respeto institucional e implicación social continuada», para construir la igualdad «cada día». La mañana incluyó la actuación del Dj Veruswho. Durante la tarde y la noche la Mostra de Teatro se sumó a la celebración con una conferencia performativa y la obra de teatro «Cariño Malo», ambas en la Taberna Cultural O Adro.