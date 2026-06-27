La voz de Cangas en el Resurrection Fest

Lleva en su ADN la música. El hermano de su abuela era Inocentes Camaño Brun que en Cangas marcó una etapa de revolución en la Banda Belas Artes. Con su tío abuelo le une el sentimiento de pertenecer a una banda de música, pero en el caso de Orlando Soage, de 34 años, la suya es de metal, Arson Tides, en la que es vocalista y que acaba de ganar el concurso para participar en el festival Resurrection Fest, que se celebra del 1 al 4 de julio en Viveiro y que es uno de los más importantes del panorama nacional. Además del cangués, la banda gallega está integrada por otro miembro de O Morrazo, Víctor Gómez, guitarra de Bueu y a su vez miembro de La Quinquillada y otras agrupaciones; junto a músicos de Vigo y Chapela como el batería Mateo, Anxo y José.

La banda Arson Tides con sus componentes (de izd. a dch.) Mateo, Víctor, José., Orlando y Anxo. / Fdv

Arson Tides logró ganar el concurso del Resurrection Fest Band Contest, en el que participaron 521 bandas de distintos países, y cuya final, con 12 finalistas,reunió cerca de 40.000 votos del público, señala el cangués Orlando Soage: «Gracias a esta victoria actuaremos el próximo jueves en el festival compartiendo jornada con bandas como Iron Maiden, Anthrax, Caliban o Angelus Apatrida». Con Arson Tides, también vencieron la madrileña The fall of Atlantis y la cántabra Down to Scuffer.

Arson Tides toca un metalcore con tintes progresivos, pero de acuerdo a sus temáticas y su presencia sobre el escenario «podríamos definirnos como metalcore depresivo. Nuestras letras exploran la salud mental, la ausencia de seres queridos, la traición, la ira, el arrepentimiento, el amor. Todo ello con la intención de generar una experiencia catártica en directo, tanto para nosotros como para el público».

El vocalista, que alterna entre las técncias de Fry Scream y el melódico o rasgado y que es el autor de las letras y de la línea vocal de la mayoría de los temas, estudió un Ciclo Superior de Sistemas Informáticos en Rede (ASIR)en el IES Rodeira y cursó el grado de Ingeniería Informática en la UDC durante tres años, que dejó inconcluso. Compagina su gran vocación musical con trabajos en el sector de las tecnologías de la información en diferentes consultoras y startups, aunque hoy por hoy ejerce como programador Frontend.

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Otra actuación del cangués Orlando Soage. / Vase Photografihy

Siempre creció con la idea de proceder de una familia de músicos, con su tío abuelo que fue cofundador de la actual Escuela Municipal de Música de Cangas. Sin embargo, señala que su camino ha sido completamente personal, marcado más por la búsqueda que por la herencia. Su trayectoria musical comenzó a los 12 años, cuando se interesó por el violín y tuvo sus primeras experiencias en el Conservatorio y una academia, que le sirvieron como base inicial. A partir de ahí empezó a buscar, probando distintas fromas de expresión hasta descubrir que lo que realmente le atraía era la voz y el canto: «Desde entonces empecé a practicar mi propia voz musical, practicando por mi cuenta y explorando ideas y sonidos, desde voces guturales a screams y melódicos». Desde los 17 años se fue uniendo a proyectos musicales, pero nunca llegaron a subirse a un escenario, tanto en Vigo y Cangas como en A Coruña hasta que a finales de 2017 conoció a Adrián, Jorge y José y juntos empezaron a dar forma a lo que hoy es Arson Tides. Empezaron los conciertos y grabaron su primer trabajo Child of the tide en 2019 seguido del LP Misfortune en 2025. Arson Tides «es libertad creativa en forma de metalcore. No seguimos un único mensaje o un sonido. Escribimos sobre lo que nos atraviesa en cada momento y dejamos que cada canción encuentre su propia identidad».