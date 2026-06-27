Los últimos estertores de la fiesta

La hoguera de San Juan en Samertolaméu se resiste a dejar atrás una noche mágica, desafiando incluso a la lluvia, defendiéndose humeante (y obligando a su control por parte de la Policía Local de Moaña) en una estampa que ya es casi una tradición y que se repite año tras año.

Otra noche en vela después de San Juan

Habrá que fijarse bien hoy en las caras de la gente después de la segunda noche de la semana en la que ha tocado trasnochar. Sí, porque después de San Juan ahora es la selección española la que ha obligará a los más aficionados a irse a la cama más tarde, si es que no se querían perder su duelo ante Uruguay. Un partido para definir si pasará de grupo como primera, segunda o incluso tercera, pero, sobre todo, para poder confirmar las buenas sensaciones ofrecidas ante Arabia y para desatar esa euforia desmedida tan recurrente cuando se gana, solo comparable al brutal pesimismo cuando se pincha. España es así.

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Jota, un ejemplo más de la calidad del técnico español

No les falta trabajo a los técnicos españoles de balonmano. Si no es aquí, fuera de nuestras fronteras son apreciados por su formación y conocimientos. Que se lo digan a un ex de Bueu y Cangas como Jota, que hace carrera en Turquía, donde va a cumplir su tercera temporada. Ahora lo hará buscando talentos para la Federación de ese país. Habrá que estar atento en los próximos años.