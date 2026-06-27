Teatro familiar, una conferencia «freak» y acrobacias para la jornada del domingo

La Mostra de Teatro Internacional Cómico e Festivo de Cangas (MITCF) se expande durante estos días por escenarios variados y con propuestas diferentes para todos los públicos. Este sábado fueron los superhéroes de «Crunch 2», de Muu; la celebración de los 40 años de Teatro de Ningures a través de la performance «Enfiando os retrincos do camiño de Ningures, nas pegadas da memoria»; y el estreno en Galicia de la adaptación teatral de «Caperucita en Manhattan». La jornada de este domingo, además del estreno absoluto en España de «Cariño malo», trae una nueva representación de «O buscador de illas»; el espectáculo de calle «5.0», con la trapecista y bailarina Sue Moreno; y una conferencia «freak en formato desbordado» con VACAburra.

La MITCF hoy se desplaza hasta el puerto de Aldán, donde Teatro de Ningures escenifica «O buscador de illas» (20.00 h). Una historia en la que el protagonista es el único tripulante de un barco que navega buscando las islas que quedan sumergidas por el aumento del nivel del mar. Un espectáculo para el público familiar con el telón de fondo del cambio climático, sus efectos sobre el planeta, los animales y el propio ser humano.

Los espacios alternativos de la Mostra se trasladan hoy a la taberna cultural O Adro con Andrea Quintana y Gena Baamonde, que juntas forman VACAburra. A partir de las 20.00 horas estarán en una conferencia performativa bajo el título de «Metodoloxías carroñeras para corpos invertidos», que se presenta como un evento «freak» y en «formato desbordado».

La Alameda Vella será de nuevo escenario de un espectáculo de calle con la actriz, trapecista y bailarina Sue Moreno. A partir de las 20.00 horas presentará «5.0», cuya protagonista es una diva del trapecio que se acerca a los 50 años de edad y que empieza a preguntarse cuánto tiempo más podrá seguir desarrollando su pasión.