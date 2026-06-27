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Mostra de Teatro de Cangas

Teatro familiar, una conferencia «freak» y acrobacias para la jornada del domingo

Ningures lleva a Aldán «O buscador de illas» y la trapecista Sue Moreno estará en la Alameda

La jornada del sábado en la Mostra de Teatro de Cangas.

La jornada del sábado en la Mostra de Teatro de Cangas.

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Teatro de calle y familiar con "Crunch 2", de Muu, y una performance sobre los 40 años de Teatro de Ningures. / Gonzalo Núñez

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David García

Cangas

La Mostra de Teatro Internacional Cómico e Festivo de Cangas (MITCF) se expande durante estos días por escenarios variados y con propuestas diferentes para todos los públicos. Este sábado fueron los superhéroes de «Crunch 2», de Muu; la celebración de los 40 años de Teatro de Ningures a través de la performance «Enfiando os retrincos do camiño de Ningures, nas pegadas da memoria»; y el estreno en Galicia de la adaptación teatral de «Caperucita en Manhattan». La jornada de este domingo, además del estreno absoluto en España de «Cariño malo», trae una nueva representación de «O buscador de illas»; el espectáculo de calle «5.0», con la trapecista y bailarina Sue Moreno; y una conferencia «freak en formato desbordado» con VACAburra.

La MITCF hoy se desplaza hasta el puerto de Aldán, donde Teatro de Ningures escenifica «O buscador de illas» (20.00 h). Una historia en la que el protagonista es el único tripulante de un barco que navega buscando las islas que quedan sumergidas por el aumento del nivel del mar. Un espectáculo para el público familiar con el telón de fondo del cambio climático, sus efectos sobre el planeta, los animales y el propio ser humano.

Los espacios alternativos de la Mostra se trasladan hoy a la taberna cultural O Adro con Andrea Quintana y Gena Baamonde, que juntas forman VACAburra. A partir de las 20.00 horas estarán en una conferencia performativa bajo el título de «Metodoloxías carroñeras para corpos invertidos», que se presenta como un evento «freak» y en «formato desbordado».

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La Alameda Vella será de nuevo escenario de un espectáculo de calle con la actriz, trapecista y bailarina Sue Moreno. A partir de las 20.00 horas presentará «5.0», cuya protagonista es una diva del trapecio que se acerca a los 50 años de edad y que empieza a preguntarse cuánto tiempo más podrá seguir desarrollando su pasión.

Programa para el domingo 28 de junio

  • «O buscador de illas», de Teatro de Ningures. A las 20.00 horas en el puerto de la parroquia de Aldán.
  • «Metodoloxías carroñeras para corpos invertidos», de Vacaburra. A las 20.00 horas en O Adro Taberna Cultural, ubicado en la céntrica Rúa Real de Cangas.
  • «5-0», de Sue Moreno. A las 20.00 horas en la Alameda Vella de Cangas.
  • «Cariño Malo», de Ministerio de la Belleza. La pieza principal del domingo, a las 22.00 horas en el Auditorio Municipal.

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