El PSOE logra exigir a la Xunta un censo de viviendas vacías de bancos

La corporación de Moaña celebró esta semana su pleno ordinario del mes de junio en el que se aprobaron medidas como la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a la Xunta de Galicia con respecto al nuevo centro de salud de Sisalde, cumpliendo así con la parte del convenio de colaboración que correspondía al Concello y que se inició con la puesta de los terrenos urbanizados a disposición de la consellería de Sanidade. A mayores, se aprobó una moción del PSOE sobre el grave problema de falta de vivienda en Moaña que insta a la Xunta a publicar los datos del censo de viviendas vacías en manos de entidades financieras que existen en Moaña.

La moción pide también recursos específicos del IGVS a Moaña para movilizar las viviendas vacías con un alquiler asequible y poner en marcha un programa que facilite la emancipación de los jóvenes. Se aprobó con el voto a favor del único edil del PSOE y la abstención del PP y del BNG, que pedía la retirada de los dos puntos que apelaban a trabajos del Concello, entendiendo los nacionalistas que la competencia en vivienda es exclusiva de la Xunta.

Con mucha más tensión pero sin que se aprobase se vivió el debate de la moción del PP sobre supuestas «prácticas irregulares en el área de Cultura» acusando al gobierno local de «eludir la Ley y pedir tres ofertas para un mismo servicio a empresas vinculadas a una misma familia». Los populares exigen «dimisiones» si no se puede justificar este hecho. El PSOE se abstuvo argumentando, Mario Rodríguez, que «si creen que existen hechos constitutivos de ilegalidad, el camino es presentar una demanda. No compartimos que se pretenda convertir este pleno en un tribunal paralelo».

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El BNG votó en contra y su portavoz, María Ortega, alegó que el PP busca «sembrar la duda sobre la rectitud y honorabilidad de los miembros de este gobierno». Asegura que la propuesta se basa en «insidias, ruido y sospechas infundadas».