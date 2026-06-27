Una base de datos diseñada en A Paralaia agiliza el trabajo de Protección Civil

La apuesta del IES Plurilingüe A Paralaia de Moaña por una Formación Profesional práctica está dando incluso mejores resultados de lo esperado. Fruto del ingenio y del trabajo de Chaima Idmchouh, alumna del ciclo superior de Administración y Finanzas, la agrupación de Protección Civil de Cangas pudo ya agilizar su labor diaria gracias a una nueva base de datos, que desde la entidad valoran muy positivamente por su utilidad.

La propuesta seleccionada destaca por su «estructura, funcionalidad y adaptación a las necesidades» del servicio de emergencias. La presentación y entrega del proyecto contó con la presencia de representantes de Protección Civil de Cangas, entre ellos el presidente de la agrupación de voluntarios, Cesáreo Coya, y la concejala de Seguridade, Pilar Nogueira, que conocieron de primera mano el resultado del trabajo.

El objetivo del proyecto desarrollado por el alumnado del ciclo de Administración y Finanzas era aplicar los conocimientos adquiridos en el aula a una necesidad real. La nueva aplicación facilita la gestión de información relacionada con la actividad diaria de Protección Civil, al agilizar procesos como el registro del voluntariado, el control de recursos, los materiales operativos y otra documentación de interés para su funcionamiento interno.

Desde el IES A Paralaia destacan especialmente el «valor formativo de esta experiencia», ya que permitió al alumnado comprobar que los contenidos trabajados en clase pueden tener una aplicación directa y útil para entidades de su entorno. En el centro entienden que este tipo de proyectos contribuye a reforzar «la motivación, la autonomía, la responsabilidad y la capacidad de trabajo en equipo», competencias que consideran «fundamentales» en la Formación Profesional actual.

Club Baloncesto Redeiras

La colaboración con Protección Civil de Cangas no es la primera que se desarrolla este curso entre distintas entidades y el instituto moañés. Desde el ciclo básico de Informática de Oficina, el alumnado elaboró materiales gráficos y documentales destinados al Club Baloncesto Redeiras, como carteles para actividades deportivas, libretas para entrenadores y talonarios de rifas. Para ello, los estudiantes aplicaron sus conocimientos de ofimática, encuadernación y diseño documental en encargos reales.

El departamento de Administración y Gestión valora muy positivamente estas colaboraciones, que «permiten al alumnado aprender haciendo, desarrollar competencias profesionales y sentirse parte activa de la realidad social de su entorno».