Sanidad de Cangas
Vecinos de O Hío exigen un «centro de calidad» con Aldán
Redacción
Varias decenas de vecinos de O Hío volvieron a concentrarse este sábado para exigir su centro médico, pues el consultorio está cerrado y desplazado a Aldán desde 2020. El asunto principal de la protesta fue la intervención de la portavoz del PP de Cangas en el Parlamento gallego desvelando un informe técnico del bipartito que alertaba de las ineficiencias de consultorios pequeños como el cerrado en O Hío.
Los concentrados replican que lo que buscan es «un centro de salud digno y de calidad» y no «un enfrentamiento con Aldán». Esgrimen que los terrenos de O Viso fueron comprados para ello «y entonces el PP decía que eran adecuados». Recuerdan el estudio de necesidades que cuestionaba las posibilidades de la Casa do Mar de Aldán.
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