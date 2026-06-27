«Tomar himnos de la música criolla y 'mariconizarlos' resulta algo novedoso y tiene una potencia muy especial»

Desde el océano Pacífico que baña Perú al Atlántico de Galicia. Este es el largo viaje de la compañía Ministerio de la Belleza, que este domingo presenta en la Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas su obra «Cariño malo». Es una de las citas más esperadas de esta edición y la representación de este domingo en el Auditorio Xosé Manuel Pazos (22.00 horas) supone el estreno absoluto en España. El autor y director de «Cariño malo» es el guionista y dramaturgo venezolano Alejandro Clavier (Caracas, 1989).

-La Mostra de Teatro de Cangas servirá para estrenar en España su obra «Cariño malo». ¿Cuáles son las sensaciones que se traen desde Perú y cómo afrontan esta primera puesta en escena en nuestro país?

-Con mucha ilusión: siento que estamos cruzando el Atlántico para ir a una fiesta con gente que no conocemos, pero con la certeza de que todos lo vamos a pasar bien. Creo que el humor de la obra puede conectar mucho con el público español y, para quienes no hayan visto teatro peruano, puede ser una iniciación estimulante y sexy.

-¿Cómo surgió la posibilidad de cruzar el Atlántico para presentar «Cariño Malo» en la Mostra de Teatro de Cangas?

-Tenemos a la mejor distribuidora de España, Carlota Guivernau, que fue quien hizo posible este encuentro. Conocíamos la Mostra de Cangas y nos atraía mucho su programación diversa, curiosa y cercana al público. Nos da mucho orgullo que el primer encuentro de «Cariño Malo» con España sea precisamente ahí.

-Esta obra la presentan como un homenaje al melodrama iberoamericano y a los clásicos de la música criolla peruana, todo desde una perspectiva «queer». Entiendo que el título del espectáculo está relacionado con la canción de Augusto Polo Campos, aunque a lo largo de la representación interpretan más canciones que adquieren un nuevo significado… o que revelan el verdadero.

-La música criolla tiene mucha influencia española y es, sobre todo en la costa del Perú, un elemento muy querido y de orgullo. Son canciones que han formado parte de nuestra vida, de nuestras películas y de nuestros recuerdos. Considero que lo más provocador de «Cariño Malo» para un público peruano conservador es escuchar estas canciones en el contexto de una historia queer. No sé cuál podría ser el símil en España, pero en Perú este gesto, el de tomar estos grandes himnos y mariconizarlos, resulta algo novedoso y de una potencia muy especial.

-Juegan con el concepto y significado de obsceno, que es aquello que debe mantenerse fuera o alejado de la escena y lo público, para esta historia sobre la sexualidad homosexual y una «sociedad castradora». ¿Qué pueden avanzar de Silvio, el protagonista de esta ficción, y de la historia que quieren evitar que siga alejada de la escena?

-Usamos el radioteatro para evocar con sonidos y descripciones aquello que es considerado obsceno: el amor y el sexo homosexual. Silvio es un hombre de cuarenta años que ha pasado gran parte de su vida intentando ser quien su madre espera que sea. La obra es una serie de eventos desafortunados que van empeorando, pero también el relato de alguien que, quizá demasiado tarde, decide dejar de pedir permiso para sentir placer. Silvio es un pobre personaje al que le pasa de todo y su historia es tan excitante como triste.

Una escena de la representación de «Cariño malo» de Ministerio de la Belleza, que se articula en un formato de radionovela, y que se estrena en España dentro de la Mostra de Teatro de Cangas. / Paola Vera

-El formato de una radionovela que han escogido y su representación supone todo un reto por la cantidad de sonidos y efectos que realizan en directo, además de las propias canciones. ¿Cómo ha sido todo ese trabajo?

-Ha sido un proceso muy artesanal y muy divertido. Trabajamos con el lenguaje del radioteatro en vivo: los actores hacemos voces, creamos efectos sonoros y construimos mundos con muy pocos elementos. Aunque podrías cerrar los ojos y escuchar, hay algo hermoso en ver cómo se fabrica la ficción delante del público. El proceso de creación del mundo sonoro fue complejo. Contamos con Guadalupe Otheguy, una coach vocal especialista en efectos de sonido, quien vino desde Argentina, gracias al fondo de Iberescena. Fue mucha prueba y error, pero desde los primeros intentos, la suma de la música, los efectos y las voces nos dijeron que esto iba a funcionar. Hemos hecho cientos de maquetas de audio y, mientras se definía la atmósfera y la música específica que necesitábamos, use bandas sonoras de películas de Almodóvar que luego Kayfex, productor musical ayacuchano, usa como referencia para elaborar las piezas que acompañan la obra. El equipo de sonido se completó con el musicalizador y sonidista Favio Rojas, quien hizo el diseño de sonido y nos enseñó a usar los elementos que controlamos en vivo, puesto que todos los sonidos son lanzados desde el escenario. Esta es una obra que de alguna manera es un homenaje al melodrama, que fue esencial en mi desarrollo como adolescente venezolano, viviendo en Caracas y viendo telenovelas.

-La creación de “Cariño Malo” y su deseo de que el amor homosexual deje de ser algo ob-sceno o fuera de escena llega en un momento en el que los derechos del colectivo LGTBIQ+ vuelven a estar, aún más, amenazados. ¿Qué reacciones o sentimientos han percibido por parte del público y de la sociedad desde el estreno de «Cariño Malo»?

-El autor Eduardo Adrianzén, escribió sobre Cariño Malo: «Elegancia y talento para hacer reír a carcajadas y también emocionar». La obra habla de cosas dolorosas, pero el humor permite entrar en ellas de otra manera, le quita algo de poder al trauma. En un momento en el que los discursos conservadores vuelven a ganar terreno, generar una excusa para que la comunidad se reúna en una sala para reírse un rato de sí misma y de la vida es suficiente, es un logro en sí mismo. Soy muy pesimista en relación al futuro que se nos viene y creo que ante tanta violencia, un espacio seguro para el disfrute es pertinente y, además, lo único que puedo garantizar. Este proyecto nace con la intención de crear goce marica en mí, el equipo que le da vida, y el público.

Una escena de "Cariño malo" de Ministerio de la Belleza, que se representa este domingo en el Auditorio Xosé Manuel Pazos de Cangas. / Paola Vera

-Creo que el nombre de la compañía se inspira en aquel famoso Viceministerio de la Suprema Felicidad Social de Venezuela creado en el año 2013. Pero para acabar permítanme volver a la música porque mucho antes de eso hubo una época de mi vida la que me sabía casi de memoria una canción de Luis Eduardo Aute, en la que acababa cantando «Reivindico el espejismo/ De intentar ser uno mismo/ Ese viaje hacia la nada/ Que consiste en la certeza/ De encontrar en tu mirada/ La belleza». ¿Qué es para ustedes la belleza?

-Para mí y para Platón la belleza es el esplendor de la verdad. Ministerio de La Belleza como nombre es un chiste: si se explica demasiado pierde su gracia. Lo importante es que sea un sello que diga: no te tomes tan en serio nada de esto.