Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Comité Federal del PSOEPlanta Saic en FerrolSueldos XuntaMundial desde Terrazas de VigoÚltima Hora VenezuelaMadre denuncia notas PAUGalicia Fest
instagramlinkedin

Mostra de Teatro de Cangas | Crítica

A espectacularidade do fracaso

Txubio Fernández de Jauregui durante a representación de «El peor espectáculo del mundo... de momento» no Auditorio de Cangas.

Txubio Fernández de Jauregui durante a representación de «El peor espectáculo del mundo... de momento» no Auditorio de Cangas. / Santos Álvarez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Ana Abad de Larriva

G astamos moita enerxía procurando ser alguén, evitando o fracaso, agochando as nosas miserias. Queremos que nos consideren ben e non sermos o último mono, un monifate, un calquera. Só temos que abrir algunha rede social para ver un interminable escaparate de filtros e poses nos que custa atopar entre tanto brillo un pouco de po: alguén que se abra e se amose, deixando ver as fisuras e buracos da súa realidade, fronte ás narrativas do éxito e ás imaxes que borran as marcas do paso do tempo e os tropezos, que son os que achegan a verdadeira experiencia, priorizando só os momentos de consecución de fitos. Estes, ademais, xa non teñen que ser grandes logros, abonda con darlles a feitura axeitada para converter en acontecemento calquera evento ou acción rutineira. O caso é espectacularizala. E, como contrapunto de todo isto, a compañía vasca Zanguango Teatro fai en «El peor espectáculo del mundo... de momento!» unha peza sobre a mediocridade, o fracaso e o paso do tempo.

O feito de pretender crear o peor espectáculo do mundo xa parece transmitir unha certa ambición, que fai dubidar de que realmente consigan que o sexa, pero é que, ademais, logo de velo, sinto ter que contradicilos e expoñer claramente que non é o peor espectáculo do mundo e que é unha proposta divertida, crítica e humana. Nela destaca a enerxía do actor, Txubio Fernández de Jauregui, así como a súa capacidade para conectar co público, dende un humor irreverente, absurdo e acedo, polo que se coan moitas verdades e certa tenrura. Destaca o xeito en que di o texto, o código de interpretación que emprega e os gags que vai desenvolvendo nun espazo escénico sinxelo pero deseñado dun xeito efectivo. É tamén salientable a implicación que fai do público, incorporando varias persoas dentro da propia escena, e como se relaciona con el. Outros recursos interesantes son o emprego de repeticións con variación, que contribúen ao avance da obra, e a incorporación de referentes locais para aumentar a complicidade.

Fernández de Jauregui formúlanos a creación dun espectáculo para o que non hai recursos, e esa propia presentación do que vai ser resulta ser a propia peza. Preséntanos unha sorte de biopic escénico dun antiheroe de barrio, alguén que, aínda que procura prosperar na vida, vai chimpando dun fracaso ao outro; facendo que conectemos con el todas as persoas que nos fomos facendo a nós mesmas dende a escaseza de recursos e as dificultades. Ademais, aborda a precariedade no mundo laboral e no campo artístico, lembrando e reivindicando que as ideas creativas precisan cartos para materializarse.

Noticias relacionadas

A dramaturxia, en liña co título da peza, non se sabe cara a onde nos vai levar. O paso á escena final tamén resulta abrupto, aínda que esta ten moita forza, pola vulnerabilidade que comparte co público o actor. A do cómico que se expón ao final da obra para recibir apupadas e tomates. A beleza de alguén que se amosa e se expón dun xeito liberador e poderoso, nunha danza que parte do humor e acaba volvéndose presenza e verdade. «El peor espectáculo del mundo... de momento!» é un acto de amor ao teatro, á comedia e á vida, a pesar do patetismo e os atrancos e erros que poboen o camiño.

Ficha da crítica

  • «El peor espectáculo del mundo... de momento!»
  • Compañía: Zanguango Teatro. Lugar e data: Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas.
  • Auditorio Municipal Xosé Manuel Pazos Varela, 24 de xuño

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Policía Local de Moaña auxilia en el monte de Meira a una conductora desorientada por culpa del GPS
  2. El gobierno de Cangas intenta limitar la presencia cada vez más habitual de los campamentos turísticos en O Hío y Aldán
  3. O Morrazo se entrega al fuego de San Xoán para dar la bienvenida al verano
  4. La carretera entre A Madalena y Aldán, en Cangas, permanecerá cerrada al tráfico durante un mes desde el lunes
  5. Un detenido por atentado a la autoridad en la noche de San Juan en Moaña al huir de la Policía y empujar a una agente en el pecho
  6. Cangas, Moaña y Bueu lanzan BuMoCa, una aplicación con la agenda cultural para toda la comarca
  7. El instituto As Barxas de Moaña asume la jubilación de su histórico director Carlos Chapela: «Para mí lo más importante siempre fue ayudar a los estudiantes a desarrollarse en la vida»
  8. Comienzan los trabajos en la praza de Andrea, que será dotada con mesas

A espectacularidade do fracaso

Teatro familiar, una conferencia «freak» y acrobacias para la jornada del domingo

Teatro familiar, una conferencia «freak» y acrobacias para la jornada del domingo

Vecinos de O Hío exigen un «centro de calidad» con Aldán

El Centro Social de Bueu estrena fachada con las «perennes voces» del mar

El Centro Social de Bueu estrena fachada con las «perennes voces» del mar

Una base de datos diseñada en A Paralaia agiliza el trabajo de Protección Civil

Costas afirma que el muro de la playa de Petís está fuera del dominio público e insta al Concello de Bueu que ordene a los dueños su reparación ante el riesgo de derrumbe

Costas afirma que el muro de la playa de Petís está fuera del dominio público e insta al Concello de Bueu que ordene a los dueños su reparación ante el riesgo de derrumbe

20 años de la gran victoria ciudadana contra la AP-9: así se libraron del peaje de Rande los vecinos de O Morrazo

20 años de la gran victoria ciudadana contra la AP-9: así se libraron del peaje de Rande los vecinos de O Morrazo

«Tomar himnos de la música criolla y 'mariconizarlos' resulta algo novedoso y tiene una potencia muy especial»

«Tomar himnos de la música criolla y 'mariconizarlos' resulta algo novedoso y tiene una potencia muy especial»
Tracking Pixel Contents