La cultura árabe y el Siglo de Oro español, sobre las tablas
Los eventos llegaron ayer al atrio de O Hío, la Alameda Vella y la Capela do Hospital
Fran G. Sas
La Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas inundó este viernes de arte dramático distintos puntos del municipio. A las 20.00 horas hubo espectáculos simultáneos en el entorno del Cruceiro do Hío, en la Alameda Vella de Cangas y en la Capela do Hospital.
En O Hío se representó «Sherezade, Aladino e os tres beduinos», de Teatro Ghazafellos. Los actores jugaron con la imaginación del público en una estrena absoluta en la que se representaron la crueldad del sultán, la inteligencia de Sherezade, la pillería de Aladín y la aventura de Alibabá.
En la Alameda Vella la compañía Zirko Txosko representó «Tavole», un espectáculo que giró en torno a dos personajes, con un ritmo vertiginoso y una sucesión de situaciones cotidianas surrealistas. Ya en la Capela do Hospital la compañía Ana Abada de Larriva propuso una pieza performativa que combinó música, narración oral cantada y hablada. Se titula «Nela estaba a forza do mar». Fue una combinación de artes del movimiento y artes visuales.
Ya en el Auditorio Municipal la pieza grande del día fue la obra de teatro «La loca historia del Siglo de Oro», de La Escalera Tijera y Z Teatro. Retrataron sobre las tablas una España llena de luces y sombras, reyes, pintores, dramaturgos, clero y pícaros del conocido como Siglo de Oro.
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