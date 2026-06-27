Costas afirma que el muro de la playa de Petís está fuera del dominio público e insta al Concello de Bueu que ordene a los dueños su reparación ante el riesgo de derrumbe

El Servicio Provincial de Costas del Estado contestó esta misma semana al requerimiento del Concello de Bueu sobre el peligroso estado del muro de contención sobre la playa urbana de Petís, que amenaza con derrumbarse. El departamento estatal asegura que esa construcción se encuentra fuera del ámbito del dominio público marítimo terrestre, aprobado en marzo de 2018, y lo sitúa dentro de la franja de servidumbre de tránsito del propio dominio público. Ante este escenario Costas insta al gobierno local a que «ejerza sus potestades de disciplina urbanística» y que ordene al titular de ese muro que proceda a su reparación.

El problema que se plantea es precisamente aclarar a quién corresponde la propiedad de esa infraestructura. El departamento municipal de Urbanismo envió el mismo requerimiento a la Xunta de Galicia, que hace un año asumió la gestión y ordenación del litoral autonómico. Este muro sirve para salvar el desnivel y contener las tierras entre la carretera PO-551 –de titularidad autonómica– y los accesos a un garaje de un edificio con respecto a la playa de Petís. «Imos a esperar á resposta da Xunta e en función da súa contestación procederase a avaliar a situación», señala el alcalde, Félix Juncal.

En todo caso, la primera medida que adoptará el Concello será la señalización y vallado del lugar para advertir a los usuarios de la situación de riesgo del muro. El ejecutivo local alberga dudas acerca de si la construcción está realmente fuera del dominio público marítimo terrestre. «O que non é de recibo é que para este tipo de situacións se recurra sempre aos concellos, que non temos competencias nesa faixa», lamenta Juncal, que insta a Costas a que «non se escaquee». «Cando se trata de decisións que implican o cobro de taxas si que son competentes, mentras que en todo aquilo que non supón ingresos é cousa dos concellos», reprocha.

El muro de la playa de Petís (Bueu), este sábado, con la grieta vertical que amenaza con derrumbarlo. / Gonzalo Núñez

El consistorio aguardará a la respuesta del servicio del litoral de la Xunta, al tiempo que recuerda que hace algunos años fue la propia administración autonómica la que asumió una obra para reforzar la seguridad en el entorno de la PO-551 y Petís.

El muro en cuestión se encuentra en la parte superior de la playa, justo frente a las escaleras de acceso desde la PO-551, y presenta una grieta vertical de dimensiones considerables. Es una construcción de mampostería que debido a esos daños ya se encuentra ligeramente desplomada o desnivelada hacia el propio arenal. El departamento de Urbanismo alertó de esta situación en el año 2022 con una orden de ejecución remitida a Costas del Estado. Desde entonces el problema se ha agravado y el nuevo informe elaborado por los técnicos municipales avisa del riesgo de colapso. «Trátase dun muro de contención e as terras contidas acadan nalgún punto unha altura superior aos 2 metros», se advierte.