El Centro Social de Bueu estrena fachada con las «perennes voces» del mar

El Centro Social do Mar de Bueu es un enorme lienzo al aire libre. Primero fue con el mural contra la violencia de género de la artista argentina Milagros «Milu» Correch, realizado en julio de 2021 en la fachada trasera. Y ahora, en su entrada principal, luce otra imponente intervención artística a cargo de la muralista portuguesa Mariana Duarte, que reproduce una de las fotografías realizadas en Bueu en 1936 por José Suárez dentro de su serie «Mariñeiros».

Este nuevo mural ocupa una superficie de más de 50 metros cuadrados y es un nuevo recordatorio de la identidad marinera de Bueu. Al lado del puerto pesquero y de frente a la entrada principal de la plaza de abastos. La artista lisboeta concluyó la intervención en apenas cuatro días. Este sábado a mediodía dio sus últimos brochazos y compartió el final del trabajo con el alcalde de Bueu, Félix Juncal; la concejala de Cultura, Carmen García; y el concejal de Patrimonio, Alberto Moital.

La fotografía representada se puede ver en el marco de la exposición «Mariñeiros» que se puede visitar hasta el 5 de julio en la sala Amalia Domínguez Búa y su elección para este mural fue una decisión consensuada entre el Concello de Bueu y la familia de José Suárez. Ahora es pertinente recordar el texto que escribió en 1967 Eduardo Blanco Amor, cuando la serie «Mariñeiros» se expuso por primera vez en Galicia, en Vigo. «No diré nada de ellos. ¿Para qué? Ahí están. Hablarán ellos con sus perennes voces».