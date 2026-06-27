El campo de O Morrazo recibe la certificación FIFA y ya puede acoger competiciones oficiales

El campo de fútbol de O Morrazo ya puede acoger competiciones de carácter oficial con plenas garantías. La instalación deportiva en la que desarrolla su actividad el Alondras ha recibido esta semana la certificación FIFA Quality para su nuevo césped artificial, que acredita que mantiene unos altos estándares de calidad para albergar partidos en el ámbito semiprofesional o incluso en torneos nacionales. La obra de renovación del terreno de juego acometida por el Concello de Cangas pone, de este modo, su punto final con este trámite.

Una empresa especializada de Toledo, Grupo Igoid, fue la encargada de realizar las mediciones y los tests necesarios para contar con este distintivo. El técnico desplazado a Cangas comprobó durante cerca de tres horas los diferentes parámetros de la renovada superficie de juego para ver si se ajustaba a todos los requerimientos. Las pruebas consistieron en la instalación de sensores en el campo, en una cata del mismo y en la revisión del sistema de drenaje, además de realizar otras comprobaciones como el bote del balón o la amortiguación de los saltos e impactos. Asimismo, estudió un fragmento de césped que quedó a modo de muestra para analizar tanto las fibras artificiales como el relleno de base, formado por una mezcla de arena y caucho.

Las conclusiones fueron muy positivas, determinando que se cumplen con todos los estándares de calidad. De hecho, el campo podría haber alcanzado la certificación más alta, la FIFA Quality Pro de no haber sido por la distancia del terreno de juego con las gradas y los fondos, que debe ser de al menos cinco metros. Este distintivo habría permitido acoger encuentros del más alto nivel nacional, al menos en lo que a las características de la cancha se refiere.

La quinta edición del Torneo de Fútbol a Pé de Cangas-Memorial Claudio González será la competición que estrenará el campo ya homologado, el sábado 4 de julio, después de que en los dos últimos fines de semana O Morrazo hubiese acogido sendos torneos de categorías inferiores, femeninos en el primero de ellos, masculinos en el segundo.

La ansiada renovación del césped del campo de O Morrazo fue adjudicada a la empresa Mondo Ibérica por un coste de 256.844 euros, financiados en su totalidad por el concello cangués con fondos propios. Los trabajos, tras ser aplazados hasta primavera para evitar las lluvias, comenzaron el 26 de mayo y finalizaron el pasado día 9. Además de la retirada de los rollos del viejo césped para sustituirlos por otros con material de última generación, se procedió al cambio del sistema de riego, eliminando el antiguo en altura por uno con cañones emergentes situados a ras de suelo que se elevarán ligeramente cuando entren en funcionamiento. También se sustituyó alguna de las tuberías que alimentan a este sistema. El nuevo césped sustituye al anterior, que había sobrepasado su vida útil tras haber sido instalado en 2011.