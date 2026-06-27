Población
La brecha demográfica se agranda: las muertes doblan en O Morrazo a unos nacimientos en su mínimo histórico
La comarca registró el año pasado 835 defunciones, a más de dos por día, y solo 366 partos, uno diario
Los concellos acumulan quince años seguidos con un saldo vegetativo negativo
La comarca de O Morrazo encadena 15 años consecutivos en números rojos. Al menos desde el punto de vista demográfico. La diferencia entre la cifra de nacimientos y la de defunciones no deja de ensancharse y en 2025 se registró un nuevo pico: 366 partos frente a 834 fallecimientos. O expresado de una manera más gráfica: un solo nacimiento al día frente a más de dos muertes diarias. El resultado es un saldo vegetativo negativo: -468 [la diferencia entre nacimientos y muertes].
Los datos acaban de ser publicados por el Instituto Galego de Estatística (IGE) y confirman una tendencia que se mantiene desde el año 2011. La comarca de O Morrazo acumula dos ejercicios consecutivos estancada en 366 nacimientos anuales, en lo que constituye el peor dato de la serie histórica. Inicialmente el año con menos partos fue 2024, con 364. Una actualización posterior elevó esa cifra hasta 366.
En el otro extremo están los fallecimientos. Por tercera vez se supera la barrera de las 800 defunciones anuales. La primera vez que se superó este umbral fue en 2022, con 870 óbitos. En 2023 se registró un notable descenso (793), pero en los dos últimos años experimenta un fuerte aumento: 834 en 2024 y 858 en 2025, muy cerca del récord negativo de 2022.
El análisis desagregado por municipios constata que el mayor número de nacimientos se registra en Marín, con 117 nuevos vecinos en 2025: 50 niños y 67 niñas. Le sigue Cangas que supera por muy poco la barrera de los 100: un total de 103 partos, 56 niños y 47 niñas. En el caso de Moaña son 88 alumbramientos, con 46 niños y 42 niñas. La cifra más baja es la de Bueu, con solo 62 recién nacidos en todo el año 2025: 37 niños y 25 niñas.
En el caso de las defunciones, Cangas es el concello que registró más fallecimientos durante 2025: un total de 270 muertes, 143 hombres y 127 mujeres. Le sigue Marín con 255: 135 hombres y 120 mujeres. Moaña también alcanza la barrera de los 200 fallecimientos: 98 varones y 102 mujeres. Por su parte, Bueu es el ayuntamiento que contabiliza menos óbitos: un total de 133, con 68 hombres y 65 mujeres.
La serie demográfica que acaba de publicar el IGE constata el estancamiento en la población de O Morrazo y su envejecimiento. Una pirámide de edad que cada vez es más estrecha en su parte baja [los más jóvenes] y más ancha en la parte alta [los mayores].
Casi 20.000 habitantes de la comarca son pensionistas
Esta información demográfica guarda relación con el número de pensionistas, un parámetro estadístico que crece en paralelo al envejecimiento de la población y que también se incluye en el último informe del IGE. La cifra de habitantes de O Morrazo que en 2025 percibía algún tipo de pensión llegó a 19.855. Son casi 200 más que con respecto al año 2024.
El municipio que cuenta con más pensionistas entre su población es Cangas, que además es el único que supera la barrera de los 6.000. Y de largo. En total hay 6.456 personas que reciben una pensión, lo que supone más de la cuarta parte de los habitantes totales. El IGE también ofrece datos sobre la cuantía de esas pensiones, que de media son de casi 1.440 euros.
El número de pensionistas rebasa los 5.000 tanto en Marín como en Moaña: 5.390 en el caso del municipio marinense y 5.028 en el moañés, con unas pensiones medias de 1.455 euros y 1.321 euros respectivamente.
Los pensionistas de Bueu perciben de media la pensión más alta de O Morrazo, que supera los 1.525 euros mensuales. En este ayuntamiento los habitantes que cobran algún tipo de pensión son 2.981, lo que equivale a prácticamente un tercio de su población.
El número de enlaces sigue a la baja, con solo 264
El último informe publicado por el Instituto Galego de Estatística también constata otra tendencia a la baja: la de nuevos matrimonios. En el año 2023 el número de nuevos enlaces en el conjunto de los cuatro ayuntamientos de O Morrazo bajó de 300, con un total de 279. Una caída que se mantiene en los dos últimos ejercicios.
En el año 2024 se contabilizaron 265 nuevos matrimonios: 51 en Bueu, 81 en Cangas, 68 en Moaña y 65 en Marín. El ejercicio 2025 se cerró con un nuevo descenso, aunque esta vez mínimo: 264 uniones matrimoniales. De ellas 46 fueron en Bueu, 78 en Cangas, 63 en Moaña y 77 en Marín. En este último municipio hubo un importante estirón, con doce más que con respecto al año previo y sirve para atenuar ese bajón que reflejan las estadísticas anuales del IGE.
Hace apenas una década el número de nuevos matrimonios estaba por encima de los 300. Así, por ejemplo en el año 2016 se registraban 54 enlaces en el municipio de Bueu, Cangas contabilizaba 90, Marín llegaba a los 88 y Moaña a 77. Unos números que parece complicado recuperar a corto plazo.
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