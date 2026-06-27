Atienden a un conductor desorientado tras un accidente en Quintela

Agentes de la Policía Local de Moaña tuvieron que socorrer a un varón de 73 años en la carretera general PO-313 a su paso por el barrio de Quintela. Los hechos ocurrieron alrededor de las 14.15 horas de la tarde de este viernes, cuando el herido conducía un coche en dirección de bajada hacia el centro de Moaña. Por razones que se desconoce perdió el control del vehículo, se salió de la vía por la derecha y acabó impactando de forma violenta contra otro turismo que estaba estacionado.

El conductor salió del coche por su propio pie pero estaba desorientado y se tiró en el suelo. El 112 fue avisado por un testigo de un supuesto atropello. Fue trasladado por una ambulancia del 061.