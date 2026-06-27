Siniestralidad viaria
Atienden a un conductor desorientado tras un accidente en Quintela
Agentes de la Policía Local de Moaña tuvieron que socorrer a un varón de 73 años en la carretera general PO-313 a su paso por el barrio de Quintela. Los hechos ocurrieron alrededor de las 14.15 horas de la tarde de este viernes, cuando el herido conducía un coche en dirección de bajada hacia el centro de Moaña. Por razones que se desconoce perdió el control del vehículo, se salió de la vía por la derecha y acabó impactando de forma violenta contra otro turismo que estaba estacionado.
El conductor salió del coche por su propio pie pero estaba desorientado y se tiró en el suelo. El 112 fue avisado por un testigo de un supuesto atropello. Fue trasladado por una ambulancia del 061.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un varón llevaba varios días muerto en un hostal de Domaio y lo encuentran sin signos de violencia
- La feria de artesanía Argálica, en Cangas, cancela su edición de este año por el «prohibitivo» coste de los alojamientos
- O Morrazo se entrega al fuego de San Xoán para dar la bienvenida al verano
- Un detenido por atentado a la autoridad en la noche de San Juan en Moaña al huir de la Policía y empujar a una agente en el pecho
- La comarca de O Morrazo planta fuego a casi 300 hogueras y podrán arder cacharelas en la mitad de la playa de Rodeira
- Cangas, Moaña y Bueu lanzan BuMoCa, una aplicación con la agenda cultural para toda la comarca
- El instituto As Barxas de Moaña asume la jubilación de su histórico director Carlos Chapela: «Para mí lo más importante siempre fue ayudar a los estudiantes a desarrollarse en la vida»
- Comienzan los trabajos en la praza de Andrea, que será dotada con mesas