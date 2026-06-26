El PPdeG no abrirá expediente a los ediles de Moaña que reprobaron al conselleiro de Sanidade en el pleno

El pleno de este jueves en Moaña todavía colea, sobre todo por la aprobación por unanimidad de la moción para reprobar al conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño. La reprobación contó también con el respaldo del PP local, que asegura que no se cumplió lo que Sanidade trasladó a los ediles moañeses en una reunión celebrada en mayo.

Este voto contra un representante del Gobierno gallego no tendría, a priori, consecuencias disciplinarias internas. Así lo aseguran fuentes del PPdeG, que alegan que los seis ediles moañeses «defienden los intereses de sus vecinos».

Sobre la posibilidad de un expediente, el propio portavoz local, Alfonso Piñeiro, asegura que «si hubiera consecuencias en el partido, no es algo que nos preocupe. Aquí la preocupación es que se dé una solución para la vuelta de las urgencias. Hacemos lo que tenemos que hacer pensando en el bien común».

Eso sí, tanto el grupo municipal del PP en Moaña como el PPdeG a nivel autonómico cargan con dureza contra las protestas continuas encabezadas por la alcaldesa, Leticia Santos (BNG), en su demanda del regreso del Punto de Atención Continuada (PAC). «El Gobierno gallego está cumpliendo con Moaña. Tal y como comprometió, la Xunta abrió el nuevo centro de salud tras invertir 9,6 millones de euros. El PP gobierna para todos los gallegos mientras la alcaldesa lleva tiempo haciendo demagogia con este tema, con manifestaciones para intentar engañar a los vecinos sobre que Moaña carece de urgencias», apuntan desde el partido mayoritario en Galicia.

El PPdeG insiste en que, con el nuevo centro, se garantiza la atención urgente a la población los siete días de la semana y las 24 horas del día, y defiende el modelo elegido por Sanidade. «Se trata de un modelo que responde a criterios exclusivamente médicos y asistenciales y que garantiza la mejor atención sanitaria a los vecinos de Moaña. Los criterios son siempre médicos, no opiniones políticas», concluyen.

Desde Moaña, Alfonso Piñeiro insistía este viernes en que «nunca estaremos con el BNG en su falsa defensa de la sanidad» y reclamaba que se respondiese a las preguntas que formuló en el pleno: «Debe aclararse si las acciones legales por el convenio significan que las urgencias desaparezcan de Moaña para siempre; y debe explicarse si es problemático hoy acudir a Cangas con cualquier vulnerabilidad, ¿por qué no representará ese problema en el futuro?».