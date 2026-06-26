Dolores Hermelo desvela el informe del bipartito que ya alertaba el riesgo de consultorios pequeños como el de O Hío

La portavoz del PP de Cangas y diputada autonómica, Dolores Hermelo, se mostró contundente esta semana en la Comisión de Sanidade del Parlamento gallego. Acusó al tripartito cangués (BNG, PSOE y EU) de engañar con el consultorio de O Hío y de «boicotear la futura infraestructura sanitaria de Cangas», en referencia al demandando Centro Integral de Saúde (CIS). La popular contrapuso la parálisis del Concello con el esfuerzo inversor de la Xunta «que destina en los Orzamentos la cifra récord de 1.747 millones de euros a la atención primaria». Esa estrategia permitió construir 52 nuevos centros de salud, entre ellos el de Moaña, y reformar otros 238 en toda Galicia.

Esgrimió el informe técnico oficial «Propuestas de transformación de la atención primaria en Galicia», editado en 2009 bajo el gobierno de Emilio Pérez Touriño (PSOE) y en el que se deja clara la advertencia sobre la «ineficiencia y los riesgos de seguridad clínica que supone diseminar los recursos en pequeños consultorios locales o miniconsultorios como el de O Hío». El propio texto hablaba de centros aislados sin capacidad resolutiva y que «saturan el sistema con demandas banales y agravan el desinterés profesional de los médicos nuevos». Proponía, el propio gobierno socialista y nacionalista, la concentración en dispositivos asistenciales dotados de mayores recursos. Por ello pide en el Parlamento nuevas adaptaciones del centro de salud de Cangas y del de Aldán. Reclama que el BNG «deje de usar el consultorio de O Hío para engañar a la gente» ya que no abre «por estricto criterio de los facultativos».