Sucesos
La Policía Local de Moaña auxilia en el monte de Meira a una conductora desorientada por culpa del GPS
Una patrulla acudió en su ayuda antes de las siete de la mañana
La mujer quería llegar al Outeiro de San Martiño, pero el navegador la llevó por pistas de Domaio y Meira
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Moaña
La Policía Local de Moaña tuvo que socorrer poco antes de las siete de la mañana de este viernes a una conductora de Poio que por culpa del GPS acabó desorientada en los montes del municipio. La mujer se dirigia hasta el Outeiro de San Martiño, pero el navegador la llevó hacia una serie de pistas por Domaio y acabó en lo alto de los montes de Meira. En este punto la conductora se encontraba perdida y no sabía regresar.
Con un evidente estado de nerviosismo y con una crisis de ansiedad se puso en contacto con la Policía Local de Moaña. Una vez concretada su ubicación, una patrulla acudió alrededor en su ayuda para que la conductora, de 45 años, pudiese salir de los montes de Meira.
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