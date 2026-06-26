El V Torneo de Petanca Concello de Moaña se disputa este sábado y domingo en Samertolaméu con 10 campos y 26 equipos anotados llegados de distintos puntos del área de Vigo. Está organizado por el Club Petanca Moaña. El sábado los partidos empiezan a las 9.30 horas y la final está prevista para el domingo a las 13.00 horas.