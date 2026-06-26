Artesanía
O Hío acoge el domingo su certamen de cantería
O Igrexario de O Hío acoge el domingo la segunda edición del Certamen de Cantería Ignacio Cerviño Quinteiro. La cita reunirá a una docena de participantes, con los maestros escultores Juan Vázquez (Tui), Paulino Castiñeiras (Salceda de Caselas), José Gómez, «Pepón» (Vilalba), Nico Ricón (Redondela), Anxo Braña (Gondomar), Anxo Ferreira (A Guarda), Rodrigo Giráldez (Vigo), Fran Ameixeiras (Cuntis), Luis, «O Vila» (Silleda) y Xavier Diéguez (Ourense), además de a los maestros coordinadores Mario «Caeiro» (Moaña) y Marcos Escudero (Mos).
La jornada comenzará a las 9.30 con una exposición de trabajos de cantería que durará todo el día. El pregón a cargo del escultor Henrique Prado Miranda será a las 12.40 y habrá, entre otros actos, un homenaje a Ignacio Cerviño a las 19.15 horas.
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