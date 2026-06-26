Festival de música y canto tradicional, este sábado, en el paseo marítimo de Domaio

La Asociación Cultural e Folclórica Charaviscas organiza el primer festival de música tradicional "Da memoria á festa". Será este sábado 27 de junio desde las 20.00 horas en el paseo marítimo de Domaio, cerca del centro multiusos.

Está prevista la actuación de las Pandereteiras Riscadeiras de Adomaina, así como del Coro de Cantos Populares de la Asociación de Maiores de Mondariz. El cartel del evento lo completa el grupo folk de música tradicional Cidadelle. La entrada es gratuita y cuenta con la colaboración del Concello de Moaña.