Moaña inicia un obradoiro con 20 alumnos y una inserción de más del 70%

El Patronato Beiramar acogió este martes la inauguración de un nuevo Obradoiro de Emprego Moaña Labora que permitirá a 20 personas en situación de desempleo formarse durante los próximos meses con un salario. Una decena de alumnos lo harán en el módulo de trabajos forestales y la otra mitad en atención sociosanitaria. El objetivo es mantener la alta inserción laboral que edición tras edición representa este tipo de formación. No en vano, del total de alumnos del obradoiro desarrollado entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025, el 80% consiguieron un trabajo en menos de 8 meses desde la finalización de los cursos en la especialidad de servicios de restaurante y bar. Un 70% de los formados en cocina también obtuvieron un empleo en el sector en el mismo tiempo.

En cuanto al Obradoiro de Emprego anterior, desarrollado entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024 con los mismos módulos que los actuales, la inserción laboral fue del 90% en atención socionsanitaria, una de las ramas con más salidas. En trabajo forestal encontraron trabajo 7 de los 10 alumnos.

La presidenta del Patronato Beiramar, Coral Ríos, explicó en la inauguración a los alumnos la importancia de que aprovechen la formación «para devolverle a Moaña y a Galicia lo que se invierte» en este tipo de talleres y la importancia de que contribuyan en sus trabajos «al cuidado de personas mayores y a mantener el paisaje verde».

Ríos mostró especial ilusión por el hecho de que el artista de talla de madera Yosi Fervenza participe como docente en el módulo forestal. «Empezó en el Patronato y ahora es profesor. Será un éxito si le pasa algo de su talento a los alumnos». Valora también el profesorado del módulo sanitario, «de los más competentes de Galicia». Para desarrollar este taller la subvención de la Xunta de Galicia asciende a 454.552 euros.