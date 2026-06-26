Las mil y una noches en las calles de Cangas
La vida del teatro inunda estos días las calles de Cangas en el marco de una Mostra que siempre se vuelca con el espectáculo de rúa. Teatro Ghazafelhos, de Narón, estrenó en la alameda para el público infantil «Sherezade, Aladino e os tres beduinos» y en la Biblioteca Central hubo visita guiada con performance al Fondo María Casares
La carpa en la Alameda Vella para los espectáculos de calle de la Mostra de Cangas se queda pequeña como ayer quedó con todo el público familiar que no quiso perderse el estreno de la obra «Sherezade, Aladino e os tres beduinos», de Teatro Ghazapelhos, una compañía especializada en clown. Hasta la alameda, los tres actores y actrices llegaron en un carromato procedente de las antiguas historias de Bagdag., subidos en zancos y con aspecto de genios. Los más pequeños soñaron con las mil y una noches, trasladados con Ghazapelhos a la antigua Persia y hoy harán soñar también al público familiar en O Hío (20:00 horas).
En el otro extremo, en la BIblioteca Central, la Mostra ofreció una visita guiada y con performance al Fondo María Casares (FIMC). Integrado en la biblioteca, es fruto de un convenio firmado en 1995 entre el Concello de Cangas y la Asociación Cultural Entre Bambalinas, que edita erreguté (Revista Galega de Teatro) y la compañía Teatro de NIngures.. El Fondo cuenta con un millar de volumenes y revistas, muy útiles para las personas interesadas por el hecho teatral. Su nombre es unhomenaje a la actriz María Casares (A Coruña 1922-París, 1996) quien a los 14 años tuvo que exiliarse a Francia tras el golpe militar franquista de 1936.
Hoy, el teatro de calle lo protagoniza «Tavole», de la compañía Zirko Txosko, a la que dan vida Ariñe Azkue y Óscar Páez. Es acrobacia, técnicas aéras, magia y humor (Alameda, 20:00 horas).
En A Capela do Hospital (20:00 horas), la actriz/performance, cantautora, dramaturga y crítica teatral, estrena la pieza «Nela estaba a forza do mar».
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