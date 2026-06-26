La mejor nota de Cangas en verano la da la Banda Belas Artes

Detrás del Ciclo Concertos de Verán de Belas Artes de Cangas hay mucho trabajo y ganas de continuar con un arraigo, que se celebra de forma ininterrumpida desde los años 80, cuando la batuta de esta banda de música estaba en manos del inolvidable Inocentes Camaño Brun. Hoy, los miembros que llevan la asociación que gestiona la banda, eran niños entonces y estas actuaciones suponían unas fechas imprescindibles y especiales. Solo son cuatro conciertos que por cierto empiezan este sábado 27 de junio con el primero de ellos en la Praza da Constitución (21:30 horas) junto a la Banda Escola, pero detrás de ellos están decenas de músicos que paran sus actividades para tocar y dar esa nota que hace crecer musicalmente a Cangas.

El programa incluye el segundo concierto de Belas Artes el 3 de julio en el atrio de O Hío; el 25, de nuevo en la Praza da Constitución y el 1 de agosto, en esta misma plaza, en donde actuará la Banda Nova Lira de Moraña, como invitada para la clausura.

La Banda, que perdió su nombre original de Bellas Artes para poner en valor la lengua gallega, se mantiene gracias al trabajo de la Asociación que cuenta con 210 socios y socias y una directiva de 9 miembros que desde febrero pasado preside Carlos Graña. La completan Ricardo Varela (vicepresidente), Tomás Hernández (tesorero), Carolina Estival Río (secretaria), y como vocales Andrés Lorenzo, Ramón Pazó Villar, May Iglesias, Antía Soliño y Miguel A. Núñez Villar.

La presentación del ciclo de conciertos, con integrantes de la Banda Belas Artes y del Concello de Cangas. / Santos Álvarez

Teniendo en cuenta que se trata de una asociación sin ánimo de lucro, las dificultades son muchas, aseguran en la directiva: Tendo en conta que somos unha asociación sen ánimo de lucro, a primeira dificultade é o sustento económico, xa que unha agrupación como a nosa necesita un presuposto anual considerable, para poder facer compra e mantemento de instrumentos, dirección, traxes e manter viva a nosa escola de música». Reconocen que la pandemia del COVID fue un momento muy duro, ya que durante mucho tiempo no se pudieron realizar ensayos, ni salir a tocar, por lo que la economía de la banda se vio gravemente afectada «e tivemos que buscar xeitos de autofinanciamento, como a venda de rifas nos concertos e sorteos (buscando patrocinadores da nosa vila), venda de camisetas e sudadeiras…».

Otro obstáculo que tienen es en cuento al número de socios, que casi no sube desde hace bastante tiempo aínda que temos socios/as que levan moitos anos ao noso carón, apoiándonos económicamente e sendo fieis acudindo aos nosos concertos de xeito incondicional». También reconocen la dificultad para conseguir niños y niñas que toquen instrumentos de banda (viento madera, clarinetes, flautas, oboes, saxofones...viento metal como trompetas, trompas, trombones o tubas y percusión «xa que sin eles a banda non se mantén viva».

Un concierto del año pasado en el atrio de O Hío. / Ateneo

La primera Banda de Música de Cangas nació hace un siglo, en 1926 dirigida por Marcelino Carballo Villaverde, que estuvo al frente hasta la República. Pasó a estar dirigida después por el extremeño Lucas Ramírez Muñoz, con el que cobró cuerpo y fue cosechando éxitos, llegando a ser una de las principales de la provincia. Duró hasta el fatídico año 1936, cuando la música se apagó. Hasta que esperar hasta los 40 para que la banda reapareciera. Vuelve Lucas Ramírez y forma una nueva banda «Frente de Juventudes». En octubre se hace cargo de ella Eugenio Carballo hasta finales de 1942. En los años 50, con los alcaldes Ladislao Castro y Manuel González «Manolo Chilola», junto con un grupo de entusiastas de la música, consiguen reagrupar a los músicos y forman Belas Artes de Cangas. Estaba al frente Luis Puga. Con este director comenzó la tradición de la Diana, que sigue viva, tocando por las calles de la villa de madrugada, anunciando a la patrona Santa Icía, en cuyo honor se ofrece un gran concierto. La banda cosechó muchos éxitos, actuaba en las verbenas de Vigo, en las fiestas de Santa Rita en Vilagarcía o en las de Sao Bento en Traviscoso (Monçao).

Un concierto de la Banda Escola Belas Artes en la Praza da Constitución, en Cangas. / Fdv

Con 13 músicos y la batuta de Inocentes Camaño, Manuel Blanco y otros antiguos miembros se juntan para seguir dando nombre a Belas Artes, con la colaboración del clarinetista Jesús Cordeiro, que la dotó de instrumentos y repertorio. Comenzó ahí una moderna trayectoria con incorporación de gente joven pasando a 42 componentes. Es en el año 1985 cuando se funda la Asociación Belas Artes y en el 88 se edita el que es único disco de estudio «Cangas pobo encantador». La asociación pasó por varias directivas, destacando la labor de Laura Fernández Piñeiro, que logró que la banda fuese adelante en los difíciles tiempos de la pandemia. Desde febrero de 2026 y coincidiendo con el centenario se forma la directiva actual. En 1990 cuando muere el maestro Camaño, pasa a dirigir la banda el subdirector Alberto González Avilés que transformó el repertorio de la agrupación.

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A lo largo de los años han pasado diferentes directores como Antonio Budiño Durán, Pedro García Larroque, Alfredo Sánchez, Eduardo González, José Luis Loureiro, Xulio Álvarez y Santiago Barreira. Con Alfredo Sánchez se vivió una época gloriosa, con conciertos fuera de la comunidad y la creación de la sección juvenil, en donde se formó a uno de los músicos para ser su primer director, Carlos Graña. Desde 2017 a enero de 2026, su director fue Humberto Carballo y le sucedió Daniel González, un joven de la cantera, que lleva en la actualidad la batuta de una agrupación que tiene escuela propia desde 2019.