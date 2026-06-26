Mostra de Teatro Cómico e Festivo de Cangas
Javier Uriarte: "Siempre tuve inquietud de querer jugar con el teatro clásico"
El actor y director extremeño estrena en Galicia su obra "La loca historia del Siglo de Oro"
(Coria-Cáceres, 1976), Javier Uriarte es director, actor y artista de circo. Comenzó sus estudios y formación en 1996 en diferentes escuelas nacionales e internacionales y en 2003 funda la compañía Z Teatro. Es un amante de su Cáceres natal, del teatro clásico y le gusta aunar diferentes técnicas escénicas como el teatro de texto y gestual, el circo, el clown y la música. Esta noche en Cangas (22:00 horas) y en coproducción La Escalera de tijera, estrena en Galicia su obra «La loca historia del Siglo de Oro», nominada a los Premios Max 2025 como autor revelación, y en la que unos cómicos cuentan estos siglos de auge, de luces y sombras.
-¿Qué significa el Siglo de Oro para usted?
-Uno de los más importantes de España a nivel creativo, pero también con muchas sombras a otros niveles,. Yo me quedo y me refugio en la parte creadora de donde se pueden rescatar historias para seguir contando hoy día, y que pueden estar de total actualidad.
-¿Se puede hacer teatro de esta época en clave de humor, gestual o de circo?
-Por supuesto, nosotros intentamos mezclar diferentes disciplinas, teniendo siempre un gran respeto, pero narrando desde el humor, el circo, el clown o la música en directo.
-¿Qué dirían Cervantes, Lope de Vega, Góngora…?
-Ellos fueron muy innovadores a la hora de plantear los textos, estoy seguro que les interesaría ver nuestra propuesta y creo que les gustaría ver ésta forma de contar.
-¿Qué personajes presenta en la obra?
-Pues hay un montón, desde unos cómicos de la lengua, a los dientes reyes, Góngora, Quevedo, Cervantes, inquisidores...
-En este espectáculo hay mezcla de teatro, trabajo de cuerpo y circo. ¿Con qué disciplina se queda?
-Creo que he conseguido nutrirme y crear un sello a partir de la mezcla de esas disciplinas, es muy difícil, me quedo con el batido de todas.
-Le apasiona el teatro clásico.
-Desde muy joven, y siempre tuve la inquietud de querer jugar con el y con las disciplinas que pudiera
-¿Por qué decidió dedicarse al mundo del teatro?
-Por un espectáculo que vi cuando tenía 14 años, y me dije, quiero hacer esto.
-Fundó en 2003 la compañía Z Teatro ¿es una tarea de locos?
-Totalmente, si no tenemos bastante con actuar, dirigir, nos metemos a producir, gestionar, creo que es de locos, pero es necesario que los locos hagamos esas cosas.
-¿En qué nuevos proyectos trabaja?
-Recientemente he estrenado un espectáculo, estamos con la producción de 2 nuevos y vienen planes interesantes de futuro.
-Extremadura es todo un ejemplo de amor al teatro clásico, su festival de Mérida son palabras mayores. ¿No hay mejor lugar para vivir a quien ama esta profesión?
-Todos los lugares son buenos, el amor a la profesión, y al teatro, creo que lo tendría en cualquier lugar por escondido que estuviese.
-¿Es la primera vez que representa en Cangas?
-Sí, es mi primera vez en Cangas, y estoy deseando conocer y que el público disfrute con nosotros.
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