O Rompeolas
El incalculable valor de las palabras
Más de 120 personas acudieron este jueves a la presentación del libro «Cóntocho con palabras», de Anxo Otero y su hijo Caetano «Tano» Otero. Viven en Pensilvania (Estados Unidos), pero sus raíces son de Bueu. Con la imprescindible colaboración de la Librería Miranda aprovecharon para presentarlo en casa.
Nubes de tormenta un tanto caprichosas
A última hora del miércoles llegaban ecos de tormenta. En algunos sitios se quedaron en eso, simplemente en ecos. Pero en otros lugares no es que cayesen chuzos de punta, sino que cayeron verdaderas bolas de granizo. De pedraza, como se dice por aquí. Que se lo cuenten a algunos vecinos de la parroquia de Cela, en Bueu, que por un momento pensaban que semejante granizada iba arruinar la huerta de lechugas y demás hortalizas. Mientras, en el centro de Cangas, por poner un ejemplo, ni una gota hasta bien entrada la madrugada. Serán caprichos de los cielos. n
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