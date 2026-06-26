Un homenaje monumental al mar de Bueu y a José Suárez

Primero eran un enorme conjunto de cuadrículas con números y letras, en lo que parecía un jeroglífico inabarcable sobre la fachada principal del Centro Social do Mar de Bueu. Ese aparente galimatías no tardó en empezar a revelar un perfil diferente, en el que poco a poco se distinguían dos figuras humanas que llevaban una pesada carga sobre los hombros. Este viernes ya no eran siluetas, sino que se podía ver con claridad que los protagonistas eran dos marineros que cargaban con los aparejos de pesca. Si no hay ningún contratiempo esta monumental intervención artística culminará este sábado, con los últimos brochazos de un mural que que pone el broche a los actos en homenaje al fotógrafo José Suárez organizados por el Concello de Bueu. El consistorio declaró este 2026 como «Ano José Suárez" a raíz de que la Real Academia Galega de Belas le dedique el Día das Artes Galegas.

La fotografía original de la serie "Mariñeiros" tomada en Bueu por José Suárez para el mural en la fachada del Centro Social do Mar. / José Suárez

La artista y muralista Mariana Duarte Santos, natural de Lisboa, es la encargada de dar forma a un mural que ocupa una superficie de más de 50 metros cuadrados y que reproduce una de las fotografías que José Suárez realizó en Bueu en 1936 dentro de la serie «Mariñeiros». La imagen, que forma parte de la exposición que se puede ver en la sala Amalia Domínguez Búa, fue elegida entre la Concellería de Cultura de Bueu y los familiares del fotógrafo. «Supongo que conocían mi trabajo y cuando me plantearon la propuesta me encantó. Conocía algunas de las fotografías de José Suárez y personalmente me gusta trabajar sobre la base de fotos antiguas por su componente de memoria y pasado», explica Mariana Duarte. La artista portuguesa cuenta con murales repartidos por medio mundo: Francia, Bélgica, Austria, Italia, Estados Unidos o incluso en Benín, en el continente africano. Una obra que también se puede ver por distintos puntos de España, como Santiago, Oviedo o Barcelona, y en numerosas localidades de Portugal.

La evolución del monumental mural de homenaje a José Suárez en Bueu / Santos Álvarez/Gonzalo Núñez

La elaboración del mural arrancó el miércoles por la tarde, con el marcado de la gran cuadrícula que le sirve a la artista como guía para reproducir la imagen sobre el hormigón de la fachada del Centro Social do Mar. A modo de curiosidad y ejemplo de la complejidad de la obra baste decir que esa guía estaba compuesta por más de 360 celdillas repartidas en más de una docena de filas y casi una treintena de columnas.

Estos días era imposible no pararse al menos un momento para ver a la artista trabajar desde el cesto de la grúa articulada que le permitía desplazarse por toda la fachada y comprobar el avance de la intervención artística. El lugar elegido para este mural de 6,5x8 metros está en pleno centro del municipio, en un punto de encuentro y de reunión para vecinos y visitantes. Mariana Duarte ha estado trabajando desde primera hora de la mañana hasta la puesta del sol, con breves descansos. Unas paradas en las que no falta quien se acerque a ella para felicitarla por la obra y para mostrar su admiración. «Al principio la gente cuando ve las cuadrículas con las letras y los números se queda un poco extrañada, preguntándose qué es lo que pasa aquí. Pero rápidamente ven el proceso y les gusta el resultado», cuenta. Un resultado que la artista espera que el pueblo de Bueu asuma como una nueva muestra de su patrimonio e identidad.