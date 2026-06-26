El gobierno de Cangas intenta limitar la presencia cada vez más habitual de los campamentos turísticos en O Hío y Aldán

El gobierno municipal de Cangas (BNG, PSOE, EU) busca fórmulas para restringir la construcción de campamentos turísticos Se trata de construcciones de cabañas desmontables en Suelo Rústico, donde tiene competencia la Xunta de Galicia en lo que respecta a la autorización. En este tipo de suelo no se pueden realizar otro tipo de construcciones que no sean las desmontables. No es baladí el interés de la administración municipal en establecer duras exigencias a los promotores de estas construcciones que están de moda ahora en el municipo de Cangas.

En la actualidad están en proceso de informe de impacto ambiental tres proyectos y, aunque el concejal de Urbanismo, Antón Iglesias, no sabe dónde es, hay otra petición más de este tipo ante la Xunta de Galicia. El problema no es que tengan más o menos calidad los proyectos que se presenten, sino que, de alguna manera, el tripartito y, también los técnicos municipales, hay que poner límite a esta voracidad turística que amenaza con cubrir las parroquias de O Hío y Aldán. Los proyectos presentados este año son en la parroquia de O Hío, pero en Aldán ya existen este tipo de construcciones. El gobierno considera que poner límites en esta cuestión no solo ayudará a mejorar los proyectos, sino también a proteger la zona.

El gobierno local y los técnicos municipales encontraron una rendija en la normativa actual por la que se puede entrar para limitar este tipo de construcciones. Así, el Concello de Cangas, aunque el proyecto tenga el visto bueno de la Xunta de Galicia, no concederá licencia municipal a la empresa promotora a menos que presente un denominado plan especial, que está relacionado con las infraestructuras y las dotaciones. Pero al tripartito estas medidas le siguen pareciendo insuficientes, así que están estudiando otras que restrinjan todavía más la posibilidad de construir campamentos turísticos. Así, junto a los técnicos municipales, se fijaron también en el apartado de la norma que hace mención a que estas construcciones deben ser "potenciadoras del medio en el que se ubiquen". El ejecutivo local quiere que las empresas demuestren esta circunstancia, que no será fácil, porque tal y como está O Hío y Aldán de saturación turística, su construcción no potenciará el medio; el gobierno local piensa que al contrario, que penaliza. "La discusión no es si son buenos o malos los proyectos que se presenten, sino hasta qué punto podemos seguir así", manifiesta, Antón Iglesias.

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Además, está previsto que el gobierno local mantenga una reunión con la Dirección Xeral de Urbanismo, porque entiende que el problema que tiene Cangas ahora mismo también lo tendrán otros muchos concellos gallegos ubicados en la costa. Considera que ambas partes deben juntarse y buscar soluciones a lo que puede convertirse en un problema. También hay intención de que los partidos que conforma el tripartito y tienen representación en el Parlamento de Galicia presenten una iniciativa para limitar los campamentos turísticos en Suelo Rústico.