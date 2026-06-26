Elecciones municipales
Eugenio González confirma que dejará la política en junio de 2027
«Ya no quiero seguir. Ya me ofrecieron lo que me tenían que ofrecer y dije que no», afirma el concejal socialista cangués
El concejal socialista, en la actualidad encargado del área de Deporte del Concello de Cangas, Eugenio González, adelanta a FARO DE VIGO que el día 13 de junio del próximo años abandonará definitivamente la política local. «Ya me ofrecieron lo que tenía que ofrecerme y dije que no» manifiesta Eugenio González, que lo fue todo en el PSOE de Cangas, desde secretario de Organización hasta secretario xeral del PSdeG PSOE, además de, su momento, portavoz del PSOE del grupo municipal.
Eugenio González siempre estuvo en las bambalinas del PSOE de Cangas. Pero fue en 2915 cuando entró de lleno en la política local al ocupar un puesto de concejal al que no estaba destinado, pero que solo la lista de dimisiones que se produjeron antes de configurar gobierno con ACE y BNG ese año hicieron que entrara en el gobierno local.
Ahora dice que no quiere seguir por más tiempo en la política, que abandona esa etapa de su vida y que mirará el toro desde la barrera. Para muchos, es muy complicado ver a Eugenio González fuera de la política local y del propio partido. Pero la intención inicial es la de no ir en las lista que elabore el PSOE para las próximas elecciones municipales de 2027.
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