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Concierto de Faro en la sala The Trooper, en Cangas

Un concierto de Faro.

Un concierto de Faro. / Instagram Faro Rock

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R.M.

Cangas

El heavy metal clásico será el protagonista este sábado en el concierto que la banda Faro ofrecerá, a partir de las 21.30 horas, en la sala canguesa The Trooper. La formación combinará temas propios con clásicos de la historia del rock. La entrada tendrá un precio único de 10 euros.

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