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Sensibilización social

Concello de Cangas y DOA «tienden los trapos sucios» para promover la diversidad y la salud mental

Organizan una actividad comunitaria para colgar simbólicamente en un tendal emociones y reflexiones sobre estas cuestiones

Un momento del desarrollo de la actividad en el entorno de la casa consistorial de Cangas.

Un momento del desarrollo de la actividad en el entorno de la casa consistorial de Cangas. / FDV

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César Collarte

Cangas

Bajo el lema de «Tender los trapos sucios» la Asociación DOA Saúde Mental y el Concello de Cangas organizaron conjuntamente esta mañana una actividad de sensibilización social para promover la diversidad y la salud mental. La iniciativa se desarrolló en el entorno de la casa consistorial canguesa y consistió en la creación de un tendal sobre el que los participantes pudieron colgar de manera anónima experiencias, reflexiones y mensajes relacionados con la diversidad afectivo-sexual y de género, la discriminación, la aceptación, la salud mental y el apoyo mutuo.

La idea era la de darle la vuelta a una expresión habitual para convertirla en un ejercicio de visibilización y respeto, en una actividad que desde el concello consideran importante por favorecer la convivencia y la sensibilización social. «La salud mental y la diversidad son cuestiones que nos interpelan como sociedad y que precisan de espacios de diálogo, respeto y apoyo mutuo», señalan.

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DOA Saúde Mental, por su parte, destacó el carácter comunitario de una experiencia que permite reflexionar sobre el estigma o el rechazo.

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