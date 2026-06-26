Sensibilización social
Concello de Cangas y DOA «tienden los trapos sucios» para promover la diversidad y la salud mental
Organizan una actividad comunitaria para colgar simbólicamente en un tendal emociones y reflexiones sobre estas cuestiones
Bajo el lema de «Tender los trapos sucios» la Asociación DOA Saúde Mental y el Concello de Cangas organizaron conjuntamente esta mañana una actividad de sensibilización social para promover la diversidad y la salud mental. La iniciativa se desarrolló en el entorno de la casa consistorial canguesa y consistió en la creación de un tendal sobre el que los participantes pudieron colgar de manera anónima experiencias, reflexiones y mensajes relacionados con la diversidad afectivo-sexual y de género, la discriminación, la aceptación, la salud mental y el apoyo mutuo.
La idea era la de darle la vuelta a una expresión habitual para convertirla en un ejercicio de visibilización y respeto, en una actividad que desde el concello consideran importante por favorecer la convivencia y la sensibilización social. «La salud mental y la diversidad son cuestiones que nos interpelan como sociedad y que precisan de espacios de diálogo, respeto y apoyo mutuo», señalan.
DOA Saúde Mental, por su parte, destacó el carácter comunitario de una experiencia que permite reflexionar sobre el estigma o el rechazo.
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