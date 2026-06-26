La comunidad venezolana de O Morrazo sigue en vilo y todavía sin contacto con algunos de sus familiares de La Guaira

Los integrantes de la comunidad venezolana en O Morrazo continúan con el corazón en un puño en el segundo día tras los dos terremotos que sacudieron, sobre todo, la región de La Guaira. A media tarde de ayer, el balance provisional dejaba ya al menos 589 muertos, 3.000 heridos y más de 250 edificios parcial o totalmente destruidos. Quienes tienen familiares en la zona más afectada seguían este viernes tratando de contactar con ellos, angustiados por la falta de noticias.

Ana Karina García, vecina de Cangas desde hace más de siete años, explicaba ya el jueves que tiene a su abuela y a familiares paternos en La Guaira. Este viernes seguía sin poder contactar con ellos. «Cero comunicación. Tengo mucha fe y esperanza de que pronto tendré noticias de ellos», señala.

La concentración ante el consistorio de Bueu. / FdV

Por su parte, Milagros Sardinha Bermúdez, trabajadora de una frutería de Cangas e hija de una moañesa y de un padre natural de Madeira, en Portugal, también permanece pendiente de la situación de su familia paterna, que vive precisamente en La Guaira. Ayer compartía por WhatsApp los vídeos que subía a Instagram «el hijo de mi primo, que está intentando rescatar a su hermano y a su familia. Es estremecedor», apunta. Sardinha confirmaba, al menos, que el padre de su primo «se encuentra bien». Ya por la tarde le llegaba el vídeo de que su el joven familiar fue finalmente encontrado con vida en una emotiva y compleja operación de rescate.

Poco a poco, la numerosa comunidad venezolana de O Morrazo empieza a recibir noticias de sus familiares y a conocer si se han visto afectados por las consecuencias de los temblores.

El rescate de un primo de la vecina de la comarca Milagros Sardinha. | / INSTAGRAM

El dramático suceso, ocurrido en un país golpeado desde hace un cuarto de siglo por crisis constantes y por una emigración masiva, conmovió también al resto de vecinos de O Morrazo. Ayer hubo minutos de silencio en recuerdo de las víctimas en los ayuntamientos de Moaña y Bueu, en respuesta al llamamiento realizado a las entidades locales por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). En Cangas también se ha convocado una concentración de solidaridad ante la magnitud de la catástrofe. Será el lunes 29 de junio, a las 12.00 horas.

En Moaña participaron varias decenas de personas en las escaleras del consistorio, entre vecinos, trabajadores municipales y representantes de los tres grupos políticos con presencia en la corporación: BNG, PP y PSOE.

En Bueu también participaron representantes del BNG, PP y PSOE. Tras el minuto de silencio, el alcalde, Félix Juncal, destacó la «fuerte vinculación que une a Galicia y a Bueu con Venezuela, tierra de acogida de miles de gallegos. Esto nos hace sentir esta tragedia especialmente próxima; por eso debemos manifestar públicamente nuestro pésame a las familias de las víctimas y nuestro apoyo a las personas afectadas», concluyó el regidor.